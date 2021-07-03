Evlat nöbetindeki aileler Covid-19 aşısı oldu, herkesi aşı olmaya davet etti

Diyarbakır’da HDP il binası önünde 670 gündür evlat nöbeti tutan aileler, korona virüs aşısı oldu. Aşının çok önemli olduğuna vurgu yapan aileler, herkesin aşı olmaya davet ettiler.

Çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan aileler, üzerlerinde zorla dağa kaçırılan çocuklarının fotoğrafının bulunduğu tişörtleri giyerek korona virüs mobil aşı uygulama noktasına giderek aşı oldu.

Aşı noktasında açıklamalarda bulunan evlat nöbetindeki baba Süleyman Aydın, “Biz anne ve babalar olarak aşımızı yaptık ve herkese de tavsiye ediyoruz. Sağlığımız için aşımızı olduk. Herkesi aşı olmaya davet ediyoruz” dedi.

Evlat nöbetindeki baba Celil Begdaş ise, aşı olmanın ilerde çok faydasını göreceklerini aktararak, vatandaşları aşı olmaya davet ettiklerini söyledi.