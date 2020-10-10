Evden çalışırken yapılan 6 hata

Bu zorunlulukların ihmal edilmesi ise fizyolojik ve psikolojik açıdan birçok sorunun doğmasına neden oluyor. 150 yılı aşkın köklü geçmişiyle Generali Sigorta, evden çalışırken sıkça yapılan hataları ve bu hatalara çözüm sunacak önerileri paylaştı.

Mola vermemek ya da sık sık mola vermek

Evden çalışmak zorunda olan kişilerin en temel hatalarının başında mola vermeden ve uzun süre kalkmadan çalışmak ya da sık sık molalar vererek işe odaklanamamak geliyor. 50-55 dakikalık çalışma periyodunun ardından 5-10 dakikalık kısa molalar vermek, hem fizyolojik hem de psikolojik olarak verimli bir şekilde çalışabilmenin temel anahtarını oluşturuyor.

Sağlıksız beslenmek ve abur cubur tüketmek

Pandemi günlerinin getirdiği ve devam ettirdiği kaygı ve evde olmanın rahatlığı gazlı içecekler, meşrubatlar, meyve suları, kızartmalar, cipsler, çikolata gibi abur cuburların tüketim sıklığını artırıyor. Bu durum istenmeyen kiloların alınmasını ve sindirim sistemi sorunlarını beraberinde getiriyor. Sağlıklı beslenmenin ihmal edilmemesinin ve abur cubur tüketimine dikkat edilmesinin yanı sıra çalışılan süre boyunca mümkün olduğunca su içilmesi de önem taşıyor.

Yeterince hareket etmemek

Evden çalışırken daha çok oturuyor, daha az yürüyoruz. Bu durum şeker hastalığı, kardiyovasküler hastalıklar ve sırt ağrısı gibi birtakım sağlık sorunlarını beraberinde getiriyor. Mola verilen anlarda hareket ederek, telefon görüşmelerini ayakta yaparak, mümkünse sabah saatlerinde ya da günün uygun bir anında 5-10 dakikalık egzersizler yaparak vücudun hareketliliği sağlanmalıdır.

İletişim saatlerini göz ardı etmek

Günlük çalışma saatleri arasında e-posta ve telefonla iletişime ek olarak Whatsapp, Telegram, Facebook Messenger gibi mesajlaşma uygulamalarının da kullanımı son dönemlerde yaygın durumda. Pandemi ile birlikte bu uygulamaların iş dünyasında kullanım oranlarında artış söz konusu. Özellikle mesai saatlerinin ardından bu mesajlaşma uygulamaları çok acil ve kritik bir durum olmadığı sürece kullanılmamalı, mesai sonrasındaki kişiye özel anlara ve alanlara müdahale edilmemelidir.

Uyku düzenini değiştirmek

Her sabah yola çıkma, ofise gitme ve gelme zorunluluğunun ortadan kalkması ve gece-gündüz ritminin aksaması gibi durumlar, uyku düzeni ve saatlerinde değişikliği beraberinde getiriyor. Kaygı ve ritm kayması birleşince uykusuz geceler, gündüz geç saatlere kadar uyuma, gece uyuyamama kısır döngüsü devamlı bir hal alıyor. Bu durumun önüne geçmek ve uyku sağlığının sağlanması için, mutlaka aynı saatte uyunup uyanılmasına özen gösterilmelidir.

Zamanı doğru yönetememek

Evden çalışma modelinin doğru bir zaman stratejisi ile yönetilmesinin iş ve hayat kalitesi üzerinde pozitif etkileri bulunuyor. Pandemi sürecinde şikayet edilen konuların başında zamanı doğru yönetememek ve sürekli meşgul olma hali geliyor. Günün başında yapılacak işleri listelemek ve söz konusu çizelgeye bağlı kalarak doğru bir zaman yönetimi, verimlilik açısından kritik önem taşıyor.