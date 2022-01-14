Evde sağlık hizmeti hastaların umudu oluyor

Bitlis Sağlık Müdürlüğüne bağlı evde sağlık hizmetleri ekibinde görev alan sağlık çalışanları, eve bağlı hastaların adeta umudu oluyor.

Evde sağlık hizmetleri ekipleri, kış aylarında zorlu koşullara rağmen hastalara ulaşarak rutin kontrollerini gerçekleştiriyor. Ekipler, evde sağlık hizmeti alan hastaların kontrollerini yapabilmek için özellikle kış aylarında oldukça zorlu şartlarda görev yapıyor. Bitlis’in Tatvan ilçesinde rutin hasta kontrollerine çıkan ekipler, ilçeye bağlı Yassıca köyünde karlı yolları aşarak evde sağlık hizmeti alan hastaların rutin kontrollerini yapıyorlar.

Adeta hastaneyi hastaların ayağına götüren sağlık ekibi, hasta ve hasta yakınları tarafından memnuniyetle karşılanıyor. Köyün girişine kadar araçla gelen sağlık ekibi, belli bir noktadan sonra karlı yolda kar yağışı altında yürüyerek hastaya ulaştı. 84 yaşındaki Zinnet Ataman adlı kadının rutin kontrollerini yapan ekip, hastanın bazı ağrılarının giderilmesi için evinde serum taktı.

Zinnet Ataman’ın oğlu Mehmet Sabır Ataman, annesinin kontrolleri için evde sağlık ekibinin evlerine kadar geldiği için memnuniyetini dile getirdi. Ataman, “Evde sağlık ekibini çağırdığımızda anında gelip hastayla ilgileniyorlar. Hastamızı hastaneye götüremediğimiz için bütün rutin kontrolleri evde yapılıyor. Biz kendilerinden çok memnunuz, gerekli ilgi ve alakayı gösteriyorlar” dedi.

Doktor Hüseyin Özer ise hastalıklarla birlikte kış aylarında hava koşullarıyla da mücadele ettiklerini ifade ederek, “Tatvan konumu itibari ile kış aylarında kar yağışının yoğun olduğu bir yer. Bu nedenle özellikle kış aylarında evde sağlık olarak hastalıklarla beraber hava koşullarıyla da mücadele etmemiz gerekiyor. Araçla gelirken kardan dolayı belli bir yere kadar ilerleyebildik. Kalan yolu ise yürüyerek devam ettik. Bugün Tatvan’ın Yassıca köyüne geldik. 84 yaşındaki Zinnet Ataman’ın rutin kontrollerini yaptık. Şimdi tekrardan yola koyularak elimizden geldiği kadar evde sağlık hizmeti vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.