Evde kardeşler arası kıskançlık tırnak yeme alışkanlığına neden olabilir

Diyarbakır’da Memorial Hastanesinde görevli Uzman Psikolog Tülinay Seçkin, “Evde kardeş varsa kardeş kıskançlığı da tırnak yemeye çok sebep olabilir. Ebeveynler, kardeşler arasında adalet ve eşitlikçi bir tutum içerisinde olmalılar” dedi.

Uzman Psikolog Tülinay Seçkin, tırnak yeme daha çok 3-4 yaşlarında başlayıp ergenlik dönemine kadar devam eden bir tür davranış bozukluğu ya da dürtü kontrol bozukluğu olarak tanımlanabileceğini söyledi. Bazen ergenlik döneminden sonra da devam edebileceğine dikkat çeken Seçkin, “Bu, kişi daha çok stres ve baskı altındayken oluşuyor. Stres ve baskı altında oluşmasının dışında özelikle ergenlerde çevrede onay görmeme, stres, korku, endişe gibi durumlarda çok fazla olabiliyor. Çocuklarda ise daha çok psikolojik travmalar, mükemmeliyetçilik kişilik yapısı, aile baskısı, hayal kırıklığı, sabırsızlık gibi durumlarda daha çok görülebiliyor. Bunun dışında aileyi rol model alma; örneğin evde biri tırnak yiyorsa bu şekilde çocuk bunu kopyalama yoluyla taklit ederek aynı davranışı sergileyebiliyor. Bunun çeşitli versiyonları da mevcut. Tırnak kenarındaki derileri yeme, tırnakları yolma ve koparma gibi çocuklarda ve ergenlerde bu davranışlar sıkla görülebiliyor” dedi.

"Ebeveynler, kardeşler arasında adalet ve eşitlikçi bir tutum içerisinde olmalılar"

Çocuklar ya da ergenler tırnaklarını yediği zaman tırnaklarını ağzına getirdiklerinde bu da daha çok ağız içi enfeksiyonlarına ve bir takım hastalıklara da davetiye çıkartabileceğini ifade eden Seçkin, “Her zaman diyorum; eğer çocuk böyle bir durumla karşı karşıyaysa muhakkak uzman desteği alınmalı. Ama uzman desteği dışında da ailenin yapması gereken önemli hususlar var. Çocuğa neden tırnaklarını yiyorsun, elini ağzına çek gibi uyarılardan bulunmak çocuğun dikkatini oraya daha çok çekeceği için bu davranışlar ve söylemler çocuğun tırnak yeme davranışını daha çok artırmasına sebep olacaktır. Ailelere önerim, çocuğa bu tarz söylemlerde bulunmayın. Dikkatinin oraya daha fazla çekmesini sağlamayın diyorum. Aynı zamanda küçük düşürücü, aşağılayıcı, ya da eleştirici, cezalandırıcı söylemlerle bırakmasından çok daha fazla yapmasına sebep olacaktır. Uzman desteği alınabilir, altındaki sebepler araştırılmalı. Bu durumu çocukla bir işbirliği içerisinde nerede, ne zaman, ne sıklıkla yapıyor gibi çocukla bir çizelge oluşturulabilir. Bunlar dışında acı oje sürmek çok popüler ve aileler tarafından çok tercih ediliyor. Bu durum için kalıcı bir çözüm değil. Evde kardeş varsa kardeş kıskançlığı da tırnak yemeye çok sebep olabilir. Ebeveynler, kardeşler arasında adalet ve eşitlikçi bir tutum içerisinde olmalılar” şeklinde konuştu.