banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Dolar ve Euro'da son durum ne?
Dolar ve Euro'da son durum ne?
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Meral Akşener Cumhurbaşkanı adayı olacak mı?
Meral Akşener Cumhurbaşkanı adayı olacak mı?
Trump'tan şaşırtan 'U' dönüşü
Trump'tan şaşırtan 'U' dönüşü

Evde kalınca kilo aldık, çareyi diyetisyende aradık

Kovid-19 salgını yüzünden milyonlarca kişi evden çalışmak zorunda kalınca; hareketsizlik ve mutfakta harcanan zaman arttı, kilo almak kaçınılmaz oldu. Hal böyle olunca da online sağlık hizmetleri veren sağlık personeli arasında en fazla aranan doktorlar listesinin başında diyetisyenler yer aldı. Tur Assist’in Dijital Sağlık Platformu’ndan 2020 yılında yaklaşık 16 bin kişi yararlanırken diyetisyen hizmeti alanların oranı yüzde 30 oldu. Diyetisyenlerden sonra telefonu en fazla çalanlar ise yüzde 23 oranıyla psikiyatrist ve psikologlar oldu.

Sağlık 08.01.2021, 10:52
4
Evde kalınca kilo aldık, çareyi diyetisyende aradık

Tüm dünyada etkisini sürdüren Kovid-19 salgını değişimi tetikledi ve yaşam alışkanlıklarından iş akış modellerine kadar hayatımız, pandemi şartlarına göre yeniden tasarlandı. Yetkililerin “Evde kal, sosyal mesafene dikkat et” tavsiyesi ise hem hareketsizliğin hem de mutfakta geçirilen zamanın artmasına yol açtı ve bunun sonucu olarak da kilo almak kaçınılmaz oldu. Bu duruma çare arayanlar ise diyetisyenlerle dijital platform üzerinden iletişime geçti. Türkiye’nin en büyük asistans şirketi olan Tur Assist’in ‘Dijital Sağlık Platformu’ verileri yaşanan bu durumu net şekilde ortaya koydu.

İlk üçte yer aldılar

Diyetisyenden ürolojiye, dermatolojiden pedagoga kadar 19 farklı branşta uzman doktorların hizmet verdiği Dijital Sağlık Platformu’ndan 2020 yılında 16 bin 159 kişi yararlandı. Platformu kullanan kişilerin yüzde 75’i telefon üzerinden iletişim kurmayı tercih ederken yüzde 25’i ise görüntülü arama yaptı. Yapılan görüşmelerde en fazla destek istenen konu aşırı kilolar olurken toplam aramaların yüzde 30’u diyetisyen desteği için oldu. İkinci sırada yüzde 23 ile psikiyatrist ve psikologlar tercih edildi. Psikolog ve diyetisyen randevusu alan kişilerin yüzde 70'inden fazlası ise ikinci randevuyu talep etti. Üçüncü sırada da yüzde 18 ile tıbbi danışma doktorları yer aldı. Bütün aramaların yüzde 71’ini bu 3 uzmanlık alanı oluşturdu.

“Yeni şartlar yeni hizmetler”

Tur Assist Genel Müdürü Nevra Yener, 2020 yılının her anlamda farklı yaşandığını söyledi: “Salgın sadece yaşam koşullarını değil ihtiyaçlarımızı da değiştirdi. Yeni ihtiyaç durumlarına göre hizmet yelpazemizi zenginleştirdiğimiz gibi bazı hizmetlerimizi ise geliştirdik. Özellikle Dijital Sağlık Platformu’muz bu anlamda fark yarattı. Hastaneye gitmeye çekinen ve sağlık problemi yaşayan kişiler, bulundukları yerden seçtikleri branşlarda uzman doktorlarla telefon, online görüntülü görüşme veya mesaj yoluyla iletişime geçebildi. İstatistiki verilere baktığımızda diyetisyen ve psikolog desteği ön plana çıkıyor. Bu iki branşa gelen talep aslında salgın şartlarının bizleri nasıl etkilediğinin en önemli kanıtı. Pandemi riskini en aza indirmek için hareketliliğimizi kısıtlamamızdan, evde daha fazla vakit geçirmemizden psikolojimiz olumsuz yönde etkilendi. Bir de buna mutfakta geçirilen zaman eklenince kilo almak kaçınılmaz oldu. Bu süreçte kullanıcılara Dijital Sağlık Platformu üzerinden alanında uzman doktor, diyetisyen ve psikologlar tarafından en sağlıklı yönlendirmeler yapıldı.”

İşte oranlar

Diyetisyen %30

Psikiyatrist ve psikolog %23

Tıbbi Danışma Doktoru %18

Dermatoloji %8

Pedagog %4

Dahiliye %3

Çocuk Hastalıkları %2

Fizik tedavi ve rehabilitasyon %2

Kulak Burun Boğaz %2

Yorumlar (0)
banner429
banner422
15°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 16 34
2. Fenerbahçe 16 32
3. Gaziantep FK 16 31
4. Alanyaspor 17 30
5. Galatasaray 16 30
6. Hatayspor 16 27
7. Trabzonspor 17 26
8. Konyaspor 16 22
9. Karagümrük 16 21
10. Malatyaspor 16 21
11. Antalyaspor 17 21
12. Rizespor 16 20
13. Göztepe 16 19
14. Sivasspor 16 19
15. Başakşehir 16 19
16. Gençlerbirliği 16 19
17. Kasımpaşa 16 19
18. Ankaragücü 16 15
19. Denizlispor 16 13
20. Kayserispor 16 13
21. Erzurumspor 17 13
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Ümraniye 17 20
12. Boluspor 17 19
13. Adanaspor 16 18
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Balıkesirspor 17 16
16. Akhisar Bld.Spor 16 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. Liverpool 17 33
2. M. United 16 33
3. Leicester City 17 32
4. Tottenham 16 29
5. Man City 15 29
6. Southampton 17 29
7. Everton 16 29
8. Aston Villa 15 26
9. Chelsea 17 26
10. West Ham 17 26
11. Arsenal 17 23
12. Leeds United 17 23
13. Wolverhampton 17 22
14. Crystal Palace 17 22
15. Newcastle 16 19
16. Burnley 15 16
17. Brighton 17 14
18. Fulham 15 11
19. West Bromwich 17 8
20. Sheffield United 17 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 15 38
2. Real Madrid 17 36
3. Barcelona 17 31
4. Real Sociedad 18 30
5. Villarreal 17 29
6. Sevilla 15 27
7. Granada 16 24
8. Celta de Vigo 17 23
9. Athletic Bilbao 18 21
10. Cádiz 17 20
11. Real Betis 17 20
12. Eibar 17 19
13. Levante 16 18
14. Deportivo Alaves 17 18
15. Real Valladolid 17 18
16. Getafe 16 17
17. Valencia 17 16
18. Elche 15 16
19. Osasuna 16 14
20. Huesca 17 12