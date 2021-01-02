Evde çocuklarla vakit geçirirken iletişimin önemi

Aynı zamanda Çocuk-Ergen Oyun ve EMDR Terapisti olan Muazzez Yaşbala, özellikle koronavirüs (Covid-19) sürecinde evde çocukları ile daha fazla vakit geçiren ebeveynler için çocukları ile etkin iletişim kurmanın yollarını anlattı.

“Çocukların problem çözme yetilerini geliştirir”

Pandemi kısıtlamalarında evde geçirilen sürede ebeveynlerin çocukları ile iletişimlerinin arttığını vurgulayan Yaşbala, bu noktada Aile İletişim Dilinin önemine dikkat çekti. “Aile içinde mutlu ve huzurlu olmak için anne ve babaların birbirleri ile ve çocukları ile kullanacakları iletişim dili çok önemlidir.” diyen deneyimli çocuk gelişimi ve eğitimi uzmanı, şunları kaydetti; “Koronavirüs sürecinde evde hep birlikte zaman geçirirken ebeveynlerin birbirlerini ve çocuklarını daha iyi anlaması gerekir. Bunun için Aile İletişim Dilini yani Etkin Dinleme Yöntemi kullanılabilir. Bu yöntem, aile içinde olumlu iletişim kurmayı sağlar ve ailenin evde daha mutlu vakit geçirmesine imkan tanır.”

Muazzez Yaşbala, evde aile ortamında konuşurken çocukların bazen uyarıldığını, yönlendirildiğini ve eleştirildiğini hatırlatarak, “Bazen de çocuğun yaşadığı probleme hemen çözüm ve öneri getirerek bir birey olmalarını istemeden engelleriz!” sözlerini vurguladı. Yaşbala, “Anne ve babalar, sözleriyle, beden dilleriyle ve duygularıyla çocuklarının davranışlarını ya da sözlerini kabul ettiklerini gösterebilir. Bu, aynı zamanda Etkin Dinleme Yöntemidir. Bu yöntem çocukların özgüvenlerinin artmasını, problem çözme yetilerini geliştirmelerini ve kendilerini sevip, kabul ederek değerli hissetmelerini sağlar.” ifadelerini kullandı.

“Göz konağı kurmak ve sessiz kalmak iletişimin ilk adımıdır”

EMDR Terapisti Yaşbala, sözlerinin devamında, “Etkin Dinleme Yönteminde çocukları dinlerken göz kontağı kurmak ve sessiz kalmak iletişimin ilk adımıdır.” diyerek, şunları kaydetti;

“Ebeveynler sessiz kalarak çocuklarına gerçekten tüm dikkatlerini verdiklerini göstermelidir. Sessiz kalmak; ‘duygularını duymak istiyorum’, ‘duygularını kabul ediyorum’ gibi güçlü iletiler sağlayacaktır. Bazı çocuklar sorunlarını ve duygularını dile getirmekte zorlanır. Konuşmak için desteğe ihtiyaç duyarlarsa; ‘Bu konuda bir şeyler söyleyecek gibisin.’, ‘Bu konuda konuşmak ister misin?’, ‘Duygularını merak ediyorum.’ gibi cümleler kurmak, çocukların sorunlarını anlatmak için kapıyı aralamak anlamına gelir. Böylece çocuk, kabul edildiğini ve kişi olarak kendisine saygı duyulduğunu hissedecektir.”

Yaşbala, sözlerini şöyle tamamladı; “Etkin Dinleme Yöntemi yani Aile İletişim Dili, çocuğun anlattığını geri ileterek, onu anladığımızı göstermektedir. Anne ve babalar çocuklarının sorununu ya da sorunlarını dinlerken kendi çözümlerini, yargılarını ve değerlendirmelerini yansıtmaması, çocuğun anne ve baba ile iletişimini kuvvetlendirir. Ayrıca, çocukların özgüvenlerinin artmasına katkıda bulunur.”