banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Sağlıkçı üniformalarıyla geldikleri nikah salonunda evlendiler
Sağlıkçı üniformalarıyla geldikleri nikah salonunda evlendiler
Sınavlar yapılmıyor, peki karne notu nasıl verilecek?
Sınavlar yapılmıyor, peki karne notu nasıl verilecek?
2020’de en çok dinlenenler listesi açıklandı
2020’de en çok dinlenenler listesi açıklandı
Noel zamanı piyasalar
Noel zamanı piyasalar

Ev buluşmaları, aile içi bulaşı artırıyor

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, yaptığı açıklamada son dönemlerde aile içi bulaştaki artışın nedenini, hafta sonlarında gerçekleştirilen ev buluşmalarına bağladı.

Sağlık 25.12.2020, 14:13 25.12.2020, 14:17
4
Ev buluşmaları, aile içi bulaşı artırıyor

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, ev içi bulaşın artmasının nedenini açıkladı. Prof. Dr. İlhan, son dönemde hasta ve vaka sayısında ciddi düşüşün söz konusu olduğunu belirterek, "6 binlerden 3-4 bin düzeyine gelen hasta sayımız var. Ama dikkat ederseniz son 2-3 gündür aşağı doğru yöneldi; ama biraz sabit kalıyor. Şu an geriye kalanların daha çoğunun aile içi bulaş olduğu konusunda gözlemlerimiz var. İnsanlar hafta sonlarında birkaç aile bir araya geliyorlar. Aynı evde kalan çalışan insanların diğer arkadaşlarını toplayıp evde zaman geçirmesi, büyükleri ziyarete gidip hafta sonu onlarla zaman geçirmek, bizim bunları engellememiz gerekiyor. Bunları engellemezsek hemen hafta sonundan 3-4 gün sonra PCR pozitif olarak hepimize yansıyor" dedi.

SEVDİKLERİMİZDEN UZAK OLMA DURUMUNDAYIZ

Prof. Dr. İlhan, ev içi bulaşları engellemek için evin sık sık havalandırılması gerektiğine vurgu yaparak, "Son zamandaki vakalara hastalara bakıyoruz, filyasyon ekiplerimiz de bunları söylüyor; aynı aileden aynı soy isimden, aynı evde kalan çalışma arkadaşlarından beraber pozitiflik söz konusu oluyor. Hepimiz dışarıya çıkıyorsak korona virüs pozitif olabiliriz. Hepimizin korona virüs pozitif olabileceğimizi düşünerek ev içerisinde de olabildiğince mesafeli durarak bu süreci geçirmek gerekiyor. Elbette herkesin evde maskeli oturma durumu söz konusu değil. Ancak evde olabildiğince temiz havanın içeriye girmesine izin vermek gerekiyor. Evde birbirine mesafeli oturmakta fayda var. Bu dönem biraz daha sevdiklerimizden uzak olma durumundayız. Evin içinden kişiler dışarıya gidip geliyorlarsa, işe gidip geliyorlarsa, alışverişe gidiyorlarsa korona virüs enfeksiyonunun bulaşabileceğini bilmemiz gerekiyor" diye konuştu.

10 GÜN KİMSEYLE TEMAS ETMEMELİ

Prof. Dr. İlhan, koronavirüs pozitif olan bazı kişilerin HES kodu ihlali yaptığını belirterek, "Bir evde pozitif kişi varsa kesinlikle dışarıya çıkmamaları gerekiyor. Maalesef buna şahit oluyoruz; korona virüs testi pozitif olanların yüzde 50'den fazlası HES kodu ihlali yapıyor. Bir de telefonu eve bırakıp dışarıya çıkanları düşündüğümüzde bu rakamın çok daha yüksek olduğunu gözlemliyoruz. Bir kişi pozitifse o kişi imkanlar dahilinde tabii; odası, banyosu, tuvalet ayrı olmalı bu çok önemli. Diğer kişilerle kendi testi negatif olana kadar, tedavi süreci tamamlanana kadar temas etmemeli. Diğer evdeki kişiler de karantina kapsamında oldukları için onlar da 10 gün kimseyle temas etmemeli, dışarı alışverişe dahi çıkmamalı" dedi.

EKİPLER BİLGİLENDİRİYOR

Öte yandan sahada temaslı takibi yapan filyasyon ekipleri, vatandaşı aile içi bulaşa karşı bilgilendirip, uyarıyor. Altındağ İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Hamit Harun Bağcı, filyasyon ekiplerinin bilgilendirmelerine rağmen aile içi bulaş oranın yüzde 85'lerde olduğunu söyledi. Bağcı, "Filyasyon ekipleri evdeki izolasyonun nasıl olması gerektiğini, diğer temaslıların şikayeti olduğu durumda ne yapmaları gerektiğini anlatıyor. Şu anda bulaşı en fazla arttıran şey insanların birbirini ziyaret etmesi, birbirine gidip gelmesi. Bunlardan uzak durmamız gerekiyor. Yılbaşı da yaklaşıyor, bu dönemde birbirimize gitmeden yılbaşını geçirmenin daha uygun olduğu kanısındayım. Bir kişi pozitif olduktan sonra diğer aile bireylerine bulaştırmaması için imkanlar dahilinde kendisini izolasyona almalı. Ayrı bir oda, ayrı bir banyo kullanması gerekiyor, bu mümkün değilse özelikle ortak alanları kullandıktan sonra dezenfekte edilmesi, bir çamaşır suyu ile suyun karıştırılıp silinmesi gerekir. Bu ihtiyaçları haricinde odadan dışarıya çıkmaması, yemeğini sadece odasında yemesi gerekiyor, teması en aşağıya indirmek gerekiyor ki diğer aile bireylerine bulaşmasın" diye konuştu.

banner427
Yorumlar (0)
banner429
banner422
16°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 14 27
2. Galatasaray 13 26
3. Fenerbahçe 14 26
4. Beşiktaş 13 25
5. Gaziantep FK 13 24
6. Hatayspor 13 21
7. Karagümrük 13 20
8. Malatyaspor 13 20
9. Trabzonspor 14 20
10. Konyaspor 13 18
11. Göztepe 14 18
12. Rizespor 13 18
13. Kasımpaşa 14 18
14. Sivasspor 13 17
15. Antalyaspor 14 17
16. Başakşehir 13 15
17. Denizlispor 13 12
18. Gençlerbirliği 13 12
19. Kayserispor 13 10
20. Ankaragücü 13 9
21. Erzurumspor 14 9
Takımlar O P
1. Giresunspor 15 29
2. Ankara Keçiörengücü 15 27
3. Samsunspor 15 27
4. Tuzlaspor 14 27
5. Altınordu 15 27
6. Altay 14 26
7. Adana Demirspor 14 25
8. İstanbulspor 13 22
9. Bursaspor 15 21
10. Bandırmaspor 15 18
11. Menemen Belediyespor 15 18
12. Ümraniye 15 17
13. Balıkesirspor 14 15
14. Boluspor 14 13
15. Akhisar Bld.Spor 14 13
16. Adanaspor 12 12
17. Ankaraspor 14 9
18. Eskişehirspor 15 3
Takımlar O P
1. Liverpool 14 31
2. Leicester City 14 27
3. M. United 13 26
4. Everton 14 26
5. Chelsea 14 25
6. Tottenham 14 25
7. Southampton 14 24
8. Man City 13 23
9. Aston Villa 12 22
10. West Ham 14 21
11. Wolverhampton 14 20
12. Newcastle 13 18
13. Crystal Palace 14 18
14. Leeds United 14 17
15. Arsenal 14 14
16. Burnley 13 13
17. Brighton 14 12
18. Fulham 14 10
19. West Bromwich 14 7
20. Sheffield United 14 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 13 32
2. Real Madrid 15 32
3. Real Sociedad 16 26
4. Villarreal 15 26
5. Barcelona 14 24
6. Sevilla 13 23
7. Granada 14 21
8. Celta de Vigo 15 20
9. Real Betis 15 19
10. Athletic Bilbao 15 18
11. Cádiz 15 18
12. Getafe 14 17
13. Deportivo Alaves 15 17
14. Valencia 15 15
15. Levante 14 15
16. Elche 13 15
17. Eibar 15 15
18. Real Valladolid 15 14
19. Osasuna 14 12
20. Huesca 15 12