Et tüketimini azaltmak kanser riskini düşürüyor

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Uğur Coşkun, “Kırmızı et; protein, vitamin B12 ve demir içeriği nedeniyle sağlığımız açısından çok önemli besinlerden birisi. Fakat fazla tüketiminin kanser ve kalp hastalıkları gibi sağlık sorunları ile ilişkili olduğuna dair ciddi şüpheler bulunmakta” dedi.

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Uğur Coşkun, fazla kırmızı et tüketiminin kanser hastalığı üzerinde önemli etkisi olduğunu söyledi.

Kırmızı etin protein, vitamin B12 ve demir içeriği nedeniyle sağlık açısından çok önemli besinlerden birisi olduğuna dikkat çeken Coşkun, “Fakat fazla tüketiminin kanser ve kalp hastalıkları gibi sağlık sorunları ile ilişki olduğuna dair ciddi şüpheler bulunmakta” dedi.

Et tüketiminin kanser ile ilişkisine yönelik Oxford Üniversitesinden Cody Watling ve arkadaşlarının yapmış olduğu çalışmada 40 ile 70 yaş arasındaki 472 bin kişinin incelendiğini ve çalışmanın 24 Şubat 2022 tarihinde BMC Medicine dergisinde yayınlandığını ifade eden Coşkun, "Çalışmanın sonucunda haftada 5 defadan fazla et tüketenlere kıyasla kanser riski vejetaryen ve veganlarda yüzde 14, et olarak sadece balık tüketenlerde yüzde 10 ve haftada 5 veya daha az et tüketenlerde ise yüzde 2 daha az olarak bulunmuş. Haftada 5 ya da daha az et tüketenlerde, haftada 5 defanın üzerinde et tüketenlere göre bağırsak kanseri riski yüzde 9 daha az olarak bulunmuş. Yine haftada 5 üzeri et tüketen erkeklere kıyasla prostat kanseri riski vejetaryenlerde yüzde 31, et olarak sadece balık tüketenlerde yüzde 20 oranında daha az. Meme kanseri riski de vejetaryen kadınlarda haftada 5 üzeri et tüketenlere göre yüzde 18 daha az bulunmuş” açıklamasında bulundu.

“Akdeniz tipi beslenme sağlık açısından en ideal beslenme diyebiliriz”

Bu çalışmanın sonuçlarının çok sayıda bireyin uzun yıllar takibi sonucunda ortaya çıktığı için önemli olduğuna dikkat çeken Coşkun, "Fakat gözlemsel bir çalışma olması nedeniyle kesin hüküm kurmak da mümkün değil. Ama Akdeniz tipi beslenmenin başta kanser olmak üzere sağlık açısından en ideal beslenme biçimi olduğunu söyleyebiliriz. Yüksek miktarda zeytinyağı, meyve ve sebzeler, tam tahıllar, baklagiller, orta düzeyde yumurta, balık, kümes hayvanları ve süt ürünleri ile düşük düzeyde kırmızı et ve et ürünlerinin tüketimi bu beslenme tarzının özellikleri” ifadelerini kullandı.