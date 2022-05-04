Estetik ve güzellikte gelinen son nokta MYA Clinic açıldı

High Definition Liposuction’dan Paris Işıltısı’na tüm dünyanın en güncel estetik tekniklerinin uygulandığı MYC Clinic, farklı, yeni ve son teknolojik işlemlerle daha güzel, genç ve sağlıklı görünmek isteyenlerin yeni buluşma noktası…

MYA Clinic’te yapılan işlemlerden bazıları şöyle;

High Definition Liposuction

Klasik liposuction işlemlerinden farklı olarak, vücudun doğal ve ideal anatomik yapılarını ortaya çıkarmayı amaçlayan bir liposuction işlemidir. Lazer ve ultrason gibi enerji bazlı sistemlerden yararlanılarak yapılır ve tüm kas yapılarına definisyon vererek, yağ dokusundan kurtarıp hastayı fit bir görünüme kavuşturur. Kadın ve erkek hastalarca aynı oranda tercih edilir. Gerekirse alınan yağlar kıvrım yaratılmak istenen vücut bölgelerine transfer edilerek optimal vücut görünümü kazanılır.

Paris Işıltısı: Mezoterapi uygulaması cildin orta tabakasına cildin ihtiyacı olan aktiflerin verilmesiyle cansızlık, leke, akne, foto-yaşlanma gibi sorunlarla savaşmayı hedefler. İçeriği A,C,E vitaminleri gibi antioksidan vitaminler, glutatyon gibi anti-aging ajanlar, hyaluronik asit gibi nemlendirici ajanlarla oldukça zengin olan bir mezoterapi uygulamasıdır.

Sıvı Kollagen Uygulaması: Saflaştırılmış kollajenin vücut ısısına getirilerek cilt altına uygulandığı ve kişinin kendi kollajen yapımını uyaran bir anti-aging tedavidir. Yaşlanma karşıtı etki, skar tedavisi, elastikiyet kaybına müdahale amaçlı uygulanmaktadır. Dolgu uygulaması istemeyen hastalarda iyi bir alternatiftir.

Jalupro: 6+1 Nokta Lifting Uygulaması : İçeriğinde Hyaluronik Asit’in düşük ve yüksek molekül ağırlıktaki formlarını kombine şekilde içeren uygulama, aynı zamanda 7 fonksiyonel aminoasit ve peptitlere sahiptir. Yüzün destekleyici noktalarına uygulanarak dolgu etkisi yapmadan ve yüz ifadesini değiştirmeden lifting etkisi yaparken, içindeki hyaluronik asit ile cildi içten nemlendirip,fonksiyonel aminoasit ve peptitler ile kollajen sentezine destek olur. Dolgu istemeyen hastalara lifting ve yaşlanma karşıtı destek sağlar.

COVID Sonrası Ozon Terapi: Ozon terapi vücuttaki dokuların oksijenlenmesini ve antioksidan kapasitesini artıran bir uygulamadır.

Snowcell Prenses Bakımı : Maskelerle gecen ve ertelenen davetlerden sonra, düğün, nişan ve mezuniyet sezonu yıllardır olmadığı kadar hızla açıldı. Prenses Bakım protokolü ise içeriğindeki arbutin, kojik asit , C vitamini ve antioksidanlar ile özel günlerinizde hiç olmadığı kadar parlamanızı hedefliyor. Her mevsim yapılabilir ve agresif bir etkisi yoktur. Özellikle katılmak istediğiniz davet günü veya bir önceki gün öneririz. Makyajınızın performansının artmasını sağlar.

IV Glutatyon Tedavisi: Glutatatyon vücudumuzdaki oksidan yükü nötralize eden en güçlü antioksidanlardandır. Anti-Aging, Anti-Stress, Anti-Oksidan etkilerinden dolayı kullanıyor ve öneriyoruz.