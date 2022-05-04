banner528

banner549

banner550

banner527

banner547

banner548

banner420

Son Dakika
Bugün hava nasıl olacak? 5 Mayıs 2022
Bugün hava nasıl olacak? 5 Mayıs 2022
Motorine zam kapıda!
Motorine zam kapıda!
Sigara tiryakilerinin dikkatine! Bir zam daha geldi...
Sigara tiryakilerinin dikkatine! Bir zam daha geldi...
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı

Estetik ve güzellikte gelinen son nokta MYA Clinic açıldı

Plastik, Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mert Seçer tarafından Bağdat Caddesi Suadiye’de açılan MYA Clinic, estetik ve güzellik konusunda son teknolojik gelişmeler ışığında hizmet veriyor.

Sağlık 04.05.2022, 17:36
Estetik ve güzellikte gelinen son nokta MYA Clinic açıldı

High Definition Liposuction’dan Paris Işıltısı’na tüm dünyanın en güncel estetik tekniklerinin uygulandığı MYC Clinic, farklı, yeni ve son teknolojik işlemlerle daha güzel, genç ve sağlıklı görünmek isteyenlerin yeni buluşma noktası…

MYA Clinic’te yapılan işlemlerden bazıları şöyle;

High Definition Liposuction

Klasik liposuction işlemlerinden farklı olarak, vücudun doğal ve ideal anatomik yapılarını ortaya çıkarmayı amaçlayan bir liposuction işlemidir. Lazer ve ultrason gibi enerji bazlı sistemlerden yararlanılarak yapılır ve tüm kas yapılarına definisyon vererek, yağ dokusundan kurtarıp hastayı fit bir görünüme kavuşturur. Kadın ve erkek hastalarca aynı oranda tercih edilir. Gerekirse alınan yağlar kıvrım yaratılmak istenen vücut bölgelerine transfer edilerek optimal vücut görünümü kazanılır.

Paris Işıltısı: Mezoterapi uygulaması cildin orta tabakasına cildin ihtiyacı olan aktiflerin verilmesiyle cansızlık, leke, akne, foto-yaşlanma gibi sorunlarla savaşmayı hedefler. İçeriği A,C,E vitaminleri gibi antioksidan vitaminler, glutatyon gibi anti-aging ajanlar, hyaluronik asit gibi nemlendirici ajanlarla oldukça zengin olan bir mezoterapi uygulamasıdır.

Sıvı Kollagen Uygulaması: Saflaştırılmış kollajenin vücut ısısına getirilerek cilt altına uygulandığı ve kişinin kendi kollajen yapımını uyaran bir anti-aging tedavidir. Yaşlanma karşıtı etki, skar tedavisi, elastikiyet kaybına müdahale amaçlı uygulanmaktadır. Dolgu uygulaması istemeyen hastalarda iyi bir alternatiftir.

Jalupro: 6+1 Nokta Lifting Uygulaması : İçeriğinde Hyaluronik Asit’in düşük ve yüksek molekül ağırlıktaki formlarını kombine şekilde içeren uygulama, aynı zamanda 7 fonksiyonel aminoasit ve peptitlere sahiptir. Yüzün destekleyici noktalarına uygulanarak dolgu etkisi yapmadan ve yüz ifadesini değiştirmeden lifting etkisi yaparken, içindeki hyaluronik asit ile cildi içten nemlendirip,fonksiyonel aminoasit ve peptitler ile kollajen sentezine destek olur. Dolgu istemeyen hastalara lifting ve yaşlanma karşıtı destek sağlar.

COVID Sonrası Ozon Terapi: Ozon terapi vücuttaki dokuların oksijenlenmesini ve antioksidan kapasitesini artıran bir uygulamadır.

Snowcell Prenses Bakımı : Maskelerle gecen ve ertelenen davetlerden sonra, düğün, nişan ve mezuniyet sezonu yıllardır olmadığı kadar hızla açıldı. Prenses Bakım protokolü ise içeriğindeki arbutin, kojik asit , C vitamini ve antioksidanlar ile özel günlerinizde hiç olmadığı kadar parlamanızı hedefliyor. Her mevsim yapılabilir ve agresif bir etkisi yoktur. Özellikle katılmak istediğiniz davet günü veya bir önceki gün öneririz. Makyajınızın performansının artmasını sağlar.

IV Glutatyon Tedavisi: Glutatatyon vücudumuzdaki oksidan yükü nötralize eden en güçlü antioksidanlardandır. Anti-Aging, Anti-Stress, Anti-Oksidan etkilerinden dolayı kullanıyor ve öneriyoruz.

#Mert Seçer
Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 05 Mayıs 2022
İmsak 04:10
Güneş 05:51
Öğle 13:06
İkindi 16:58
Akşam 20:11
Yatsı 21:45
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 35 77
2. Fenerbahçe 35 68
3. Konyaspor 35 64
4. Başakşehir 35 60
5. Alanyaspor 35 55
6. Beşiktaş 35 54
7. Karagümrük 35 53
8. Adana Demirspor 35 52
9. Antalyaspor 35 52
10. Hatayspor 35 49
11. Sivasspor 35 48
12. Kasımpaşa 35 47
13. Galatasaray 35 47
14. Kayserispor 35 43
15. Giresunspor 35 43
16. Gaziantep FK 35 42
17. Altay 35 33
18. Rizespor 35 33
19. Göztepe 35 28
20. Ö.K Yeni Malatya 35 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 34 67
2. Ümraniye 33 66
3. Erzurumspor 33 57
4. İstanbulspor 33 57
5. Bandırmaspor 33 55
6. Eyüpspor 33 51
7. Samsunspor 33 47
8. Tuzlaspor 33 46
9. Manisa Futbol Kulübü 34 46
10. Adanaspor 34 44
11. Keçiörengücü 33 44
12. Denizlispor 33 42
13. Gençlerbirliği 33 42
14. Boluspor 33 41
15. Altınordu 33 41
16. Kocaelispor 33 40
17. Bursaspor 33 38
18. Menemen Belediyespor 33 38
19. Balıkesirspor 33 12
Takımlar O P
1. M.City 34 83
2. Liverpool 34 82
3. Chelsea 34 66
4. Arsenal 34 63
5. Tottenham 34 61
6. M. United 36 58
7. West Ham United 35 52
8. Wolverhampton Wanderers 34 49
9. Brighton 35 44
10. Newcastle 35 43
11. Leicester City 33 42
12. Crystal Palace 34 41
13. Aston Villa 33 40
14. Brentford 35 40
15. Southampton 35 40
16. Burnley 34 34
17. Leeds United 34 34
18. Everton 33 32
19. Watford 34 22
20. Norwich City 34 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 34 81
2. Barcelona 34 66
3. Sevilla 34 64
4. Atletico Madrid 34 61
5. Real Betis 34 58
6. Real Sociedad 34 56
7. Villarreal 34 52
8. Athletic Bilbao 34 51
9. Osasuna 34 45
10. Valencia 34 43
11. Rayo Vallecano 34 41
12. Celta Vigo 34 40
13. Elche 34 39
14. Espanyol 34 39
15. Getafe 34 36
16. Mallorca 34 32
17. Cadiz 34 32
18. Granada 34 31
19. Deportivo Alaves 34 28
20. Levante 34 26
13°
parçalı bulutlu