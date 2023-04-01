Estetik uzmanı uyardı: "En ideal burun doğal ve ameliyat olduğu anlaşılmayan burundur"

Ünlü estetikçi Doç. Dr. Hayati Akbaş, "Türkiye’de ve dünyada en çok yapılan estetik ameliyat, burun estetiği ameliyatıdır. Mutlaka çok iyi analiz edilmesi, beklentinin dikkate alınması, doğal ve mümkünse ameliyat olduğu anlaşılmayan ve sağlıklı nefes alıp verebilen bir burun en ideal burundur. Yaş olarak mümkünse 18 yaşını tamamladıktan sonra estetik ameliyatların yapılmasında fayda vardır" dedi.

FBM Tıp Merkezi sahibi Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hayati Akbaş, burun estetiği hakkında açıklamalarda bulundu. Burun ameliyatlarının sadece görüntü açısından değil aynı zamanda fonksiyon yönünden, alınan nefesin sağlıklı bir şekilde akciğerlere gitmesi açısından da son derece önemli olduğunu ifade eden Dr. Hayati Akbaş, "Yani hem fonksiyonel yönden hem de estetik yönden burun bizler için çok önemlidir. Kadın ya da erkek fark etmez, burunda meydana gelen bir takım değişiklikler, şekil bozuklukları yüzümüzün genel ahengini bozabilir. Bu da o insanın erkek ya da kadın fark etmeksizin psikolojilerini olumsuz etkileyebilir. Birçok insan burnundan sağlık nedeniyle muayeneye gittiğinde, burnunun iç kısmında bir takım eğrilerin, kemik veya kıkırdak yapıda bir takım değişikliklerin olduğunu ve buna bağlı solunumda sıkıntı yaşadığını fark edebilir. Aynı zamanda şekli ile de bir problem olduğu için aynı anda hem fonksiyonel hem de görüntüye yönelik bir müdahale yapılabilir. Burun estetiğinde dikkat edilmesi gereken hususlardan bir tanesi erkek ve kadının farklı burun yapısına sahip olduğudur. Yani erkeklerde yapılan burun yapısı estetiğiyle kadınlarda yapılan burun estetiği birbirinden bazı farklılıklar içerir. Kadın burun yapısını bir erkeğe yaptığınızda burun ne kadar güzel olursa olsun erkeği rahatsız edebilir. Kadınlarda da kadın tipi burun yapılmalıdır. Belli açı ve farklılıklar kadın ve erkekte vardır. Ama burun insan psikolojisini, kadının ya da erkeğin psikolojisini çok etkileyen, güzellik yapısını derinden etkileyen bir anatomik yapıdır. Dünyada da en çok yapılan estetik ameliyatı burun estetik ameliyatıdır. Türkiye’de de en çok yapılan estetik ameliyat, burun estetiği ameliyatıdır. Mutlaka çok iyi analiz edilmesi, beklentinin dikkate alınması, doğal ve mümkünse ameliyat olduğu anlaşılmayan ve sağlıklı nefes alıp verebilen bir burun en ideal burundur. Yaş olarak mümkünse 18 yaşını tamamladıktan sonra estetik ameliyatların yapılmasında fayda vardır. Gelişimimizin tamamlandığı dönemlerde ameliyat yapmak en uygun dönemdir. Çok erken yaşlarda asla estetik ameliyat yaptırmamakta fayda vardır" diye konuştu.