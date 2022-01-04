Estetik uygulamaları uzman hekimler tarafından yapılmalı

Eskişehir Özel Ümit Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Erşan Bilgili, estetik uygulamaların uzman hekimler tarafından yapılmasının hayati önem taşıdığını belirtti.

Estetik uygulamaları yapmak ve hasta memnuniyetini sağlamak kadar herhangi bir sorunla karşılaşıldığında o sorunun nasıl yönetileceğinin de çok önemli olduğuna dikkat çeken Dr. Bilgili, “İşte bu noktada uzman hekimlerin bilgi ve tecrübesi devreye giriyor” dedi.

“Hem hastalık hem de kozmetik boyutunu dikkate alıyoruz”

Botoks, PRP, mezoterapi ve dolgu başta olmak üzere birçok kozmetik uygulamanın Özel Ümit Hastanesi bünyesinde yapıldığını aktaran Dr. Bilgili, işlemlerle ilgili hasta değerlendirmesi, hasta yönetimi ve hastada çıkabilecek sorunlarla mücadele noktasında işin her aşamasında hekime ihtiyaç olduğunu belirtti. Dermatolog olarak yaptıkları uygulamalarda; hem hastalık hem de kozmetik boyutunu dikkate aldıklarını dile getiren Dr. Bilgili, “Estetik uygulamalarda büyük öneme sahip hasta memnuniyetini oluşturmak için elimizden geleni yapıyoruz. Gerek ürün seçimi, gerekse uygulama tekniğinde hassas seçimler yapıyor, olumlu sonuçlar alıyoruz” şeklinde konuştu.

“Bu uygulamalar mutlaka uzman bir hekim tarafından yapılmalı”

Uzman olmayan kişilerce yapılan ve doğru ürün kullanılmayan uygulamaların hasta memnuniyetsizliğine yol açan, ciltte kalıcı ve ileri boyutta hasarlara neden olabileceğini vurgulayan Dermatoloji Uzmanı Dr. Bilgili, “Örneğin, mezoterapide iyi bir ürün kullanmadıysa, PRP tedavisinde iyi bir kit kullanmadıysa ve uygulama derinliği iyi seçilmediyse, sonuç istenilenin aksine başarısız olacaktır. Botoks işlemine karşı bir alerjik reaksiyon riski vardır, o yüzden olumsuz bir durum olduğunda müdahale edebilmek için işlemin hastane ortamında uygulanıyor olması çok önemlidir. Aynı zamanda botoksun dozunun iyi ayarlanmaması durumunda; botoksun ana amacı olan kırışıklıkların giderilmesi sağlanmayacak ve kişi doğal olmayan bir sonuçla karşılaşılacaktır. Dolgu ise komplikasyonu çok daha fazla olabilecek bir uygulamadır, bu yüzden mutlaka bir hekim tarafından yapılmalıdır. Dolguda en çekindiğimiz komplikasyon; damar tıkanıklığına neden olabilmesidir. O nedenle dolgunun seçimi, miktarı, hasta seçimi çok önemlidir. Herhangi bir sorun olduğunda yine hekim tarafından o sorunun saptanıp, dolgunun hemen eritilmesi gerekir” diye açıkladı.

“Hastanın uygulamaya uygun olup olmadığı değerlendirilmeli”

Hasta seçiminin de en az uygulama kadar önemli olduğuna dikkat çeken Dr. Bilgili, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sonuçta bizim işimiz cilt sağlığı, cildi güzelleştirmek için de hastayı tek bir yönden ele almamak lazım. Hasta bize herhangi bir kozmetik uygulama için geldiğinde önce hastayı değerlendirip uygulamaya uygun olmadığına bakılmalıdır. Sonrasında hastanın cilt nemi, leke tedavisi, kırışıklık tedavisi, cildin daha canlı gözükmesi ve en önemlisi cildin hastayı mutlu etmesi bizim işimizdir. Bütün bunları multidisipliner yaklaşım ile değerlendirmemiz gerekir. Tüm bunları Özel Ümit Hastanesindeki çalışmalarımızda büyük bir özveri ve titizlikle uyguluyoruz. Uygulamalarımız sonrasında hastanın sonuçtan memnun olmasını ve en önemlisi sağlığını korumasını önceliyoruz.”