banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Halkbank'tan esnafa faiz indirimi!
Halkbank'tan esnafa faiz indirimi!
Emekli, dul, yetim maaşları ne kadar oldu?
Emekli, dul, yetim maaşları ne kadar oldu?
Market fişlerinizi mutlaka kontrol edin!
Market fişlerinizi mutlaka kontrol edin!
Piyasalarda son durum ne?
Piyasalarda son durum ne?

Estetik uygulamaları uzman hekimler tarafından yapılmalı

Eskişehir Özel Ümit Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Erşan Bilgili, estetik uygulamaların uzman hekimler tarafından yapılmasının hayati önem taşıdığını belirtti.

Sağlık 04.01.2022, 10:10
Estetik uygulamaları uzman hekimler tarafından yapılmalı

Eskişehir Özel Ümit Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Erşan Bilgili, estetik uygulamaların uzman hekimler tarafından yapılmasının hayati önem taşıdığını belirtti.

Estetik uygulamaları yapmak ve hasta memnuniyetini sağlamak kadar herhangi bir sorunla karşılaşıldığında o sorunun nasıl yönetileceğinin de çok önemli olduğuna dikkat çeken Dr. Bilgili, “İşte bu noktada uzman hekimlerin bilgi ve tecrübesi devreye giriyor” dedi.

“Hem hastalık hem de kozmetik boyutunu dikkate alıyoruz”

Botoks, PRP, mezoterapi ve dolgu başta olmak üzere birçok kozmetik uygulamanın Özel Ümit Hastanesi bünyesinde yapıldığını aktaran Dr. Bilgili, işlemlerle ilgili hasta değerlendirmesi, hasta yönetimi ve hastada çıkabilecek sorunlarla mücadele noktasında işin her aşamasında hekime ihtiyaç olduğunu belirtti. Dermatolog olarak yaptıkları uygulamalarda; hem hastalık hem de kozmetik boyutunu dikkate aldıklarını dile getiren Dr. Bilgili, “Estetik uygulamalarda büyük öneme sahip hasta memnuniyetini oluşturmak için elimizden geleni yapıyoruz. Gerek ürün seçimi, gerekse uygulama tekniğinde hassas seçimler yapıyor, olumlu sonuçlar alıyoruz” şeklinde konuştu.

“Bu uygulamalar mutlaka uzman bir hekim tarafından yapılmalı”

Uzman olmayan kişilerce yapılan ve doğru ürün kullanılmayan uygulamaların hasta memnuniyetsizliğine yol açan, ciltte kalıcı ve ileri boyutta hasarlara neden olabileceğini vurgulayan Dermatoloji Uzmanı Dr. Bilgili, “Örneğin, mezoterapide iyi bir ürün kullanmadıysa, PRP tedavisinde iyi bir kit kullanmadıysa ve uygulama derinliği iyi seçilmediyse, sonuç istenilenin aksine başarısız olacaktır. Botoks işlemine karşı bir alerjik reaksiyon riski vardır, o yüzden olumsuz bir durum olduğunda müdahale edebilmek için işlemin hastane ortamında uygulanıyor olması çok önemlidir. Aynı zamanda botoksun dozunun iyi ayarlanmaması durumunda; botoksun ana amacı olan kırışıklıkların giderilmesi sağlanmayacak ve kişi doğal olmayan bir sonuçla karşılaşılacaktır. Dolgu ise komplikasyonu çok daha fazla olabilecek bir uygulamadır, bu yüzden mutlaka bir hekim tarafından yapılmalıdır. Dolguda en çekindiğimiz komplikasyon; damar tıkanıklığına neden olabilmesidir. O nedenle dolgunun seçimi, miktarı, hasta seçimi çok önemlidir. Herhangi bir sorun olduğunda yine hekim tarafından o sorunun saptanıp, dolgunun hemen eritilmesi gerekir” diye açıkladı.

“Hastanın uygulamaya uygun olup olmadığı değerlendirilmeli”

Hasta seçiminin de en az uygulama kadar önemli olduğuna dikkat çeken Dr. Bilgili, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sonuçta bizim işimiz cilt sağlığı, cildi güzelleştirmek için de hastayı tek bir yönden ele almamak lazım. Hasta bize herhangi bir kozmetik uygulama için geldiğinde önce hastayı değerlendirip uygulamaya uygun olmadığına bakılmalıdır. Sonrasında hastanın cilt nemi, leke tedavisi, kırışıklık tedavisi, cildin daha canlı gözükmesi ve en önemlisi cildin hastayı mutlu etmesi bizim işimizdir. Bütün bunları multidisipliner yaklaşım ile değerlendirmemiz gerekir. Tüm bunları Özel Ümit Hastanesindeki çalışmalarımızda büyük bir özveri ve titizlikle uyguluyoruz. Uygulamalarımız sonrasında hastanın sonuçtan memnun olmasını ve en önemlisi sağlığını korumasını önceliyoruz.”

Yorumlar (0)
11°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 19 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 19 26
13. Kayserispor 19 24
14. Giresunspor 19 22
15. Antalyaspor 19 22
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Öznur Kablo Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandirmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. Istanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Genclerbirligi 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa Futbol Kulubu 18 22
13. Altinordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Keciorengucu 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 21 53
2. Chelsea 21 43
3. Liverpool 20 42
4. Arsenal 20 35
5. West Ham 20 34
6. Tottenham 18 33
7. M. United 19 31
8. Wolverhampton 19 28
9. Brighton 19 27
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 20 23
12. Brentford 19 23
13. Aston Villa 19 22
14. Southampton 19 21
15. Everton 18 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 18 13
18. Burnley 17 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 20 46
2. Sevilla 19 41
3. Real Betis 19 33
4. Atletico Madrid 19 32
5. Barcelona 19 31
6. Rayo Vallecano 19 30
7. Real Sociedad 19 30
8. Villarreal 19 28
9. Valencia 19 28
10. Athletic Bilbao 20 27
11. Espanyol 19 26
12. Celta de Vigo 19 23
13. Granada 19 23
14. Osasuna 19 22
15. Mallorca 19 20
16. Getafe 19 18
17. Elche 19 16
18. Deportivo Alaves 19 16
19. Cádiz 19 14
20. Levante 19 8