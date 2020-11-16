Estetiğin sağlık turizmindeki payı 3D teknolojilerle yükseliyor

Dünya genelinde 100 milyar doları aşan dünya sağlık turizminde ilk 5 ülke arasında yer alan Türkiye; güçlü altyapısı, sahip olduğu en yeni teknolojiler ve yüksek hizmet kalitesiyle dünyanın hemen her ülkesine üst düzey sağlık hizmeti sunuyor. TÜRSAB verilerine göre;geçtiğimiz yıl yaklaşık 700 bin hastaya şifa veren Türkiye sağlık turizmi, 2023 yılında 1,5 milyon sağlık turisti ağırlayarak 10 milyar dolarlık gelir elde etmeyi ve dünya sıralamasında ilk 3’e yükselmeyi hedefliyor. Estetik operasyonlar ise bu hedefteki en büyük pay sahipleri arasında yer alıyor. Geçtiğimiz yıl sağlık turizminden 1 milyar doları aşan gelir elde eden Türkiye’nin, bunun yaklaşık yüzde 60’lık kısmını estetik operasyonlardan sağladığı görülüyor. Bu alanda Türkiye’yi ön plana çıkaran en önemli etkenin, cerrahi ve cerrahi olmayan tüm estetik operasyonlarda kullanılan en yeni teknolojiler olduğu belirtiliyor. Bugün perakende, turizm, sinema ve mobilya sektörleri ile sanat dünyasında özellikle 3 boyutlu müze ve ören yeri uygulamalarında sıklıkla kullanılan, oyun dünyasının gelişimine yön veren 3D artırılmış gerçeklik çözümleri de bu teknolojiler arasında öne çıkıyor.

En yeni teknolojiler, plastik cerrahi uygulamalara yol gösteriyor

Bilgisayar ve akıllı cihazlar üzerinden sanal görüntüler izleme imkânı sunan 3D artırılmış gerçeklik çözümlerinin, günümüzün plastik cerrahi operasyonlarında yol gösterici bir rol üstlendiğini vurgulayan İsviçre merkezli teknoloji şirketi Arbrea Labs CEO’su Dr. Endri Dibra “Türkiye, dünya sağlık turizminden en büyük payı alabilmek için çok güçlü bir altyapıya, hizmet kalitesine ve uzman kadrosuna sahip bir ülke. Dünyada gelişen en yeni teknolojileri de hızla sektöre adapte ederek, dünya ülkeleri tarafından ilk tercih edilen ülkelerden biri haline dönüştü. Plastik cerrahi operasyonlarda kullanılan 3D artırılmış gerçeklik çözümlerinin de operasyonların başarı oranını ve dolayısıyla hasta memnuniyetini artırıcı çok önemli bir işlevi bulunuyor.“ dedi.

Yüz şekillendirme ve meme estetiğinde devrim!

Arbrea Labs’ın sunduğu 3D artırılmış gerçeklik çözümlerinin, yüz şekillendirme ve meme estetiği başlıklarında gerçekleştirilen plastik cerrahi operasyonlarda, hasta ve cerrah açısından çok önemli kazanımları olduğuna dikkat çeken Arbrea Labs CTO'su Dr.Niko Benjamin Huber, “İsviçre merkezli bir teknoloji şirketi olarak Türkiye’ye kazandırdığımız 3D artırılmış gerçeklik çözümleri ile plastik cerrahi operasyonların çok önemli bir aşamasını oluşturan hazırlık sürecinde, hem cerrahlara hem de hastalara yol gösteriyoruz. Estetik açıdan vücudunun herhangi bir bölgesinden memnuniyetsizlik duyanlar, genellikle beğendikleri ünlülerin fotoğraflarıyla uzmana başvurma yolunu seçiyorlar. Oysa özellikle plastik cerrahi operasyonlarda hastaların beklentileri kadar, anatomilerinin de dikkate alınması gerekiyor. Fotoğrafta harika görünen bir burun ya da göğüs, hastaya uygulandığında aynı sonuçları vermeyebilir. Çünkü hastanın anatomisine ya da kas yapısına uygun değildir. Ancak cerrahlar, hastaların seçimlerini sadece beğenilerine bırakmamak gerektiğini onlara anlatmakta zorlanabiliyor. 3D artırılmış gerçeklik çözümleriyle bu sorunun önüne geçilebiliyor. 3D teknolojisi, tam da bu noktada yüz şekillendirme ve meme estetiğinde bir devrim niteliği taşıyor. ” ifadelerini kullandı.

“Estetik operasyonlarda hasta memnuniyetsizliği sıfıra iniyor”

Arbrea Labs Türkiye Sorumlusu Seyyid Doğan ise, 3D artırılmış gerçeklik çözümlerinin estetik cerrahide devrim yaratan yönleri hakkında da şu bilgileri verdi:

“Yüz şekillendirme ve meme estetiği için iki ayrı versiyonu bulunan bu uygulama ile hastalara şikâyetçi oldukları bölgelerde sanal gerçeklik üzerinden 3D gerçek görüntü ortamı yaratılıyor. Örneğin, burnundan şikâyetçi olan bir hasta, uygulama sayesinde operasyon sonrasında nasıl bir buruna sahip olabileceğini 3 boyutlu olarak görebiliyor. Hasta ve cerrah uygulamayı kullanarak 3D görüntü üzerinden beklentiye ve anatomiye en uygun burun şeklini elde edebiliyor. Meme estetiğinde de hastaların beklentileri ve anatomilerinin yanı sıra kas dokularının da dikkate alınması gerekiyor. Bu noktada da hastaların istekleriyle gerçekler, tam olarak uyuşmayabiliyor. 3D artırılmış gerçeklik çözümleri, sunduğu gerçek görüntü ile henüz operasyonun hazırlık aşamasındayken sonucu net olarak ekrana yansıtıyor. Hastalar da kendileri için en uygun sonucu hayal etmek yerine, 3 boyutlu görüntü üzerinden görebiliyor. Böylece hastalar, ünlülerin fotoğraflarını kullanmak yerine ne istediklerini net olarak ifade edebilirken, cerrahlar da hastalara uygulama ve görünüm hakkında daha gerçekçi bilgilendirmelerde bulunabiliyor. Uygulama sayesinde bu tür operasyonlarda hasta memnuniyetsizliği de neredeyse sıfıra iniyor.”

Hasta verileri koruma altında tutuluyor

Şirketten yapılan açıklamada dünyada çok sayıda ödüllü cerrah tarafından aktif olarak kullanılan 3D artırılmış gerçeklik çözümlerinin hastaların endişe ve stres engelini aşmak adına basitlik, hız ve mahremiyete odaklanan daha iyi bir hasta yolculuğu vaat ettiğinin altı çizilirken, 3D artırılmış gerçeklik çözümlerinin fonksiyonları ve faydalarına da değinildi. Açıklamada “Uygulama ile hastalar ve cerrahlar arasında hızlı ve etkili bir iletişim kurulmasına olanak sağlarken, zamandan tasarruf ederek daha hızlı bir dönüşüm elde ediyoruz. Hasta verilerini mahremiyet ilkelerini gözeterek koruma altına alıyoruz. Kullanımı ve kurulumu oldukça kolay olan uygulama, tamamen taşınabilir bir çözüm sunuyor ve tarayıcı gerektirmeden akıllı cihazlar üzerinden çalışabiliyor. Uygulamayı kullanarak estetik operasyonlarda hasta memnuniyetsizliğini ortadan kaldırmak isteyen cerrahlar, 3D artırılmış gerçeklik çözümlerini arbrea-labs.com üzerinden detaylı olarak inceleyebiliyor.” ifadelerine yer verildi.