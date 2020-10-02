Estetiğe Başlama Yaşı Ne Olmalı ?
Medikal Estetik Hekimi Dr.Meltem Ayran konu hakkında bilgiler verdi.
Son zamanlarda oldukça tartışılan bir konu, “Medikal Estetik işlemlerine başlama yaşı ne olmalı” ?
Kliniğine gelen birçok hastanın “40 yaşına gelene kadar bekledim, şimdi uygulamalar için hazırım” şeklinde gelip kişilerin beklentilerinin ise çok yüksek olduğunu belirten Dr. Ayran, Amerika’ da 20’li yaşlarda kırışıklıklar oturmadan preventif(önleyici) amaçlı uygulamaların yapıldığını ve uygulamalar abartılmadığı sürece doğru dokunuşların kişiyi yaşıtlarından daha genç göstereceğini belirtti.
Hafif bir kırışığı açmak için tek bir işlem yeterliyken, derin kırışıklarda birden fazla yöntem kullanılır, hatta buna rağmen o çizgi tamamen açılmayabilir.
Medikal Estetik işlemlerine erken başlamak demek, abartılı bir yüze sahip olmak anlamına gelmiyor. Dr. Ayran, abartılı işlemlerin artık beğenilmediğini, “kişiye özel” dokunuşların rağbet gördüğünü de ekledi.
25 yaşından sonra vücudumuzdaki kollajen önemli ölçüde azalıyor. Yüzümüzde ve vücudumuzda kollajen üretimini arttıran uygulamalar, kişinin daha genç ve dinç görünmesini sağlar.
Dr. Meltem Ayran mottosunun “Güzellik Sağlıktan Gelir!” Olduğunu hatırlatarak kişilerin sağlıklı yaşayarak spor, beslenme, yeterli sıvı ve vitamin desteği alarak kendilerine bakmalarının kendilerini güzel hissetmelerinde çok önemli olduğunu da hatırlattı. Ruhsal olarak iyi olmayan biri ne kadar güzel olsa da öyle hissetmeyecektir.
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