ESOGÜ yapay doku ve biyomalzeme üretmeye hazırlanıyor

Sağlık alanında yerli ve milli ürün geliştirme hedefi doğrultusunda projeler yürüten Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ), biyoyazıcıdan yapay doku ve biyomalzeme üretmeye hazırlanıyor.

ESOGÜ Tıp Fakültesi Hava ve Uzay Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı ve NİTLlabs Direktörü Doç. Dr. Hasan Emre Aydın, düşük maliyetli ve etkinliği yüksek olan yerli biyomalzeme üretiminin patent aşamasında olduklarını açıkladı. Doç. Dr. Aydın, gelişen üretim teknolojisi ile üç boyutlu yazıcılar, biyoyazıcılar ve kaplama ünitelerinin sağlık ve sanayi alanlarında kullanılmaya başladığını belirterek şöyle konuştu:

Dünyada yapay organ ve yapay doku üretimi gelişiyor

“Önceleri beyin, kalp, böbrek gibi organların eğitim amacıyla plastik modellemesi veya kemik yapıların cerrahi hazırlık amacıyla modellenmesi için kullanılan üç boyutlu yazıcılarda multidisipliner çalışmalar ile birlikte kök hücre ve rejeneratif tıp ünitelerinin de eklenmesi ile biyouyumluluğu yüksek yani canlı dokuya en yakın materyallerin üretimi sağlanmıştır. Bizim de içerisinde bulunduğumuz ve halen deney aşamasında olan bazı çalışmalar gün geçtikçe ivmelenmekte ve bu sayede yeni son ürünler ortaya çıkmaktadır. Özellikle uluslararası alanda basında karşılaştığımız yapay organ veya doku üretimi gibi haberlerin yakın gelecekte gerçekleşmesi yönünde bilimsel çalışmalar devam etmektedir.”

“Biyouyumlu malzeme üretiminde patent aşamasındayız”

Cerrahi işlemler sırasında sahada gördükleri eksikliklerden yola çıktıklarını belirten Doç. Dr. Aydın, “Sağlık alanında bilinen ‘yerli ve milli ürün’ geliştirme hedefi doğrultusunda çalışıyoruz. Çoğunluğu yurtdışı kaynaklı olan stent ve benzeri biyomalzemelerin ülkemizde üretimi ile kolay ve daha düşük maliyetle ulaşılabilir ürünler üreterek çok sayıda hastaya ulaşmayı hedefliyoruz. 2016 yılından itibaren başladığımız çalışmalarımıza, startup firması olarak devam ettiğimiz laboratuvarımızda aldığımız TÜBİTAK desteği ile yapay kemik, cerrahi öncesi değerlendirme gibi katı üç boyutlu modellemeler gerçekleştirdik. Biyomekanik uygulamalar, üç boyutlu biyoyazıcı üretimi ve biyomedikal implant kaplama ve tasarım alanlarında bilimsel çalışmalarımıza ve projelerimize devam ediyoruz. Laboratuvarımızda, patent aşamalarımızda en önemli paydaşlarımızdan üç boyutlu biyoyazıcı üretimi yapan axolotl biosystems ile üç boyutlu biyoyazıcı son ürünü yapay yara örtüsü, beyin zarı, damar ve beyin damar içi stent geliştirme alanında teknolojik ürün doğrulama seviyesi altı ve üzerinde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Aldığımız destekler ile geliştirdiğimiz ürünleri eş zamanlı olarak hem ulusal hem de uluslararası patent başvurularını tamamlıyor, ticari pazara sunmak amacıyla yatırımcılar ile ikili görüşmelerimize devam ediyoruz” dedi.

“Medikal implant kaplama alanında da çalışıyoruz”

Yapay doku üretiminin yanı sıra medikal implantların kaplanması alanında da çalıştıklarını belirten Doç. Dr. Aydın şöyle devam etti:

“Amacımız biyoyazıcılar desteği ile elde ettiğimiz son ürünleri daha nitelikli malzemeler ile kaplayarak daha düşük maliyetle etkin yeni ürünler haline getirmektir. İmplant kaplama konusunda Avrupa Birliği proje desteği kapsamında bionika medline ile ortak görüşme ve çalışmalarımıza devam etmekteyiz.

Bilimsel çalışmalara ESOGÜ desteği

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi bünyesinde yayımlanmaya devam eden ve alanında ilklerden olan ‘Journal of Medical Innovation and Technology’ bilimsel araştırma dergisi bu doğrultuda sağlık alanında inovasyon ve teknolojiyi hedef alarak her geçen gün artan talep ile bilimsel çalışmaları yayınlamaktadır. Multidisipliner ve uluslararası çok merkezli çalışmalarda ortak olarak bulunmanın ciddi faydası olduğu inancındayız. Laboratuvarları ve insan kaynağını tek merkezde toplamak yerine farklı merkezlerde fakat alanında uzman ekipler ile çalışarak daha başarılı olacağımıza inanıyor ve bu doğrultuda çalışmalarımıza devam ediyoruz.”