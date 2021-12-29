ESOGÜ Hastanesi’nde Pediatrik Hematopoetik Kök Hücre Nakli Ünitesi açıldı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde Pediatrik Hematopoetik Kök Hücre Nakli Ünitesi açıldı.

Eskişehir ve çevre illerden gelecek çocuk hastalara hizmet verecek olan ünitenin açılışı ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Arslantaş, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Tufan Öge ve öğretim üyelerinin de katılımlarıyla gerçekleşti. Yeni açılan ünite hakkında bilgiler veren ESOGÜ Tıp Fakültesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özcan Bör ile öğretim üyeleri Doç. Dr. Zeynep Canan Özdemir ve Doç. Dr. Ersin Töret tarafından yapılan açıklamada, “Kemik iliği nakli olarak bilinen tedavinin yapılabilmesi için uygun havalandırmalı, steril, donanımlı bir klinik ve bu konuda eğitim almış doktor ve hemşireler gerekmektedir. Bu şartlar sağlandıktan sonra Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsat verilmektedir. Hastanemizde bu aşamalar geçilerek ruhsat alınmış ve hizmet verilmeye başlanmıştır. Kök hücre vücutta bulunan tüm doku ve organların yapısını oluşturan ve birçok hücreye dönüşebilme özelliği gösteren hücrelerdir. Çok yönlü çoğalma kapasitesi olan bu hücreler çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır. Hematopoetik Kök Hücre Nakli, hazırlayıcı tedaviler sonrasında hastanın kendisinden veya doku grubu uygunluğu tespit edilen başka birinden (kardeş, akraba veya yabancı) toplanan kök hücrelerin özelleşmiş cihazlar ile işlenerek hastaya verilme tedavisidir. Hastalar hazırlayıcı tedavinin özelliklerine göre değişen sürede nakil öncesinde ve sonrasında nakil ünitesinde bulunan steril odalarda takip ve tedavi edilmektedir. Bu tedavi başta kan kanserleri olmak üzere doğumsal kan yapımı bozuklukları (Akdeniz anemisi, orak hücre anemisi, kemik iliği yetmezlikleri), doğumsal bağışıklık sisteminin çalışmadığı hastalıklar (primer immün yetmezlikler) ve pek çok yumuşak doku kanserini iyileştirmek için kullanılmaktadır. Akdeniz anemisi olan çocuklar kendi kan hücrelerini kemik iliklerinde bozuk olarak yapmakta, bu nedenle hayat boyu 3 haftada bir kan almakta ve çeşitli ilaçlar kullanmaktadır. Kemik iliği nakli yapıldığında hastalar kendi kan hücrelerini sağlam yapabilmekte ve iyileşmektedir. Şu anda ünitemizde Akdeniz Anemisi hastası üç yaşındaki kız hastaya akraba içi uygun vericiden kemik iliği ile nakil yapılmıştır” denildi.

Ortak açıklamanın devamında, “Hematopoetik Kök Hücre Nakli yapılabilmesi için doku grupları uygun verici bulunması gerekmektedir. Kardeşlerde uyumluluk oranı yüzde 25 iken toplumda uygun verici bulma şansı 40-50 binde bir oranındadır. Bu nedenle gelişmiş ülkelerde kemik iliği nakli için gönüllü verici bankaları oluşturulmaktadır. Türkiye’de ise bu görev Kızılay’a verilmiş ve TÜRKÖK projesi ile gönüllü verici bankası oluşturulmuştur. Aile içi uygun vericisi olmayan hastalar için TÜRKKÖK’ten tarama yapılarak verici aranmakta ve bu yolla nakil yapılabilmektedir.” diye belirtildi.