banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Tarımda ÜFE yıllık yüzde 68,49 arttı
Tarımda ÜFE yıllık yüzde 68,49 arttı
Kar etkisini sürdürmeye devam ediyor! 13 ilde okullara kar engeli!
Kar etkisini sürdürmeye devam ediyor! 13 ilde okullara kar engeli!
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Akaryakıt fiyatlarında indirim!
Akaryakıt fiyatlarında indirim!

ESOGÜ Diş Hekimliği Fakültesi’nde 2 ayda bin 700 cerrahi operasyon yapıldı

Çevre illerden de yoğun talep gören Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Bölümü’nde 2022 yılının başından bu yana bin 700 cerrahi operasyon gerçekleştirildi.

Sağlık 15.03.2022, 09:40
ESOGÜ Diş Hekimliği Fakültesi’nde 2 ayda bin 700 cerrahi operasyon yapıldı

Çevre illerden de yoğun talep gören Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Bölümü’nde 2022 yılının başından bu yana bin 700 cerrahi operasyon gerçekleştirildi.

Vatandaşların sıkça tercih ettiği ve başarılı operasyonlarla göz önüne çıkarak çevre illerden de yoğun talep gören Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Diş Hekimliği Fakültesi’nde cerrahi operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Bölümü’ne 1 Ocak 2022 tarihinden bugüne kadar 5 bin 344 hasta başvuruda bulundu. Başvuruda bulunan bin 700 hastaya lokal ve genel anestezi altında cerrahi operasyon başarıyla gerçekleştirildi. Klinikte gerçekleştirilen başarılı operasyonlar, farklı merkezlerde tedavi olamayan birçok hasta için umut ışığı olurken her geçen gün müracaat sayısı artış gösteriyor.

“Kliniğimizde 2022’nin başından bu yana bin 700 cerrahi operasyon gerçekleştirildi”

Fakültede gerçekleştirilen operasyonlar hakkında konuşan ESOGÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ömür Dereci, farklı illerden de hastaların tedavi talebiyle kendilerine geldiklerini belirtti. Hastanede 2 ay gibi bir sürede yapılan bin 700 cerrahi operasyonun içeriği hakkında bilgi veren Dereci, şu ifadeleri kullandı:

“2022 yılına giriş yaptığımızdan beri 5 bin 344 hasta kliniğimize başvurdu. Kliniğimizde hastalarımıza lokal ve genel anestezi altında bin 700 cerrahi operasyon gerçekleştirildi. Bu cerrahi operasyonların içinde komplikasyonlu diş çekimi, gömülü diş operasyonları, dental implant yerleştirme ve çene kemiği arttırma operasyonları, çene kırığı tedavileri, çene asimetri operasyonları, kemik kist tedavileri ve kemik tümör operasyonları yer alıyor. ESOGÜ Çene Cerrahisi kliniğimizde çene cerrahisi ile ilgili her türlü operasyonu gerçekleştirerek Eskişehir ve çevre illere sürekli hizmet veriyoruz. Sadece Eskişehir’den değil, çevredeki birçok ilden de hastalar tedavi olmak için kliniğimize başvuruyor.”

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 29 70
2. Konyaspor 29 55
3. Fenerbahçe 29 50
4. Başakşehir 29 47
5. Alanyaspor 29 46
6. Hatayspor 29 46
7. Adana Demirspor 29 45
8. Beşiktaş 29 45
9. Karagümrük 29 40
10. Kayserispor 29 38
11. Galatasaray 29 38
12. Antalyaspor 29 38
13. Sivasspor 29 37
14. Gaziantep FK 29 37
15. Kasımpaşa 29 35
16. Giresunspor 29 35
17. Altay 29 29
18. Göztepe 29 27
19. Rizespor 29 23
20. Ö.K Yeni Malatya 29 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 27 58
2. Ümraniye 27 55
3. Bandırmaspor 27 46
4. İstanbulspor 26 46
5. Eyüpspor 27 45
6. Erzurumspor 27 44
7. Samsunspor 26 39
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 27 36
10. Boluspor 26 35
11. Keçiörengücü 26 34
12. Tuzlaspor 26 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 26 32
15. Menemen Belediyespor 27 32
16. Denizlispor 27 30
17. Altınordu 27 28
18. Bursaspor 26 25
19. Balıkesirspor 26 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 28 66
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 26 51
5. M. United 29 50
6. West Ham United 29 48
7. Wolverhampton Wanderers 29 46
8. Tottenham 27 45
9. Aston Villa 28 36
10. Southampton 29 35
11. Crystal Palace 29 34
12. Leicester City 26 33
13. Brighton 28 33
14. Newcastle 28 31
15. Brentford 29 30
16. Leeds United 29 26
17. Everton 26 22
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 28 66
2. Sevilla 28 56
3. Barcelona 27 51
4. Atletico Madrid 28 51
5. Real Betis 28 49
6. Real Sociedad 28 47
7. Villarreal 28 45
8. Athletic Bilbao 28 40
9. Valencia 28 37
10. Celta Vigo 28 35
11. Osasuna 28 35
12. Espanyol 28 33
13. Rayo Vallecano 27 32
14. Elche 28 32
15. Getafe 28 28
16. Mallorca 28 26
17. Granada 28 25
18. Cadiz 28 24
19. Deportivo Alaves 28 22
20. Levante 28 19