Eşler Arası Kıskançlık Neden Olur?

Kıskanma ülkemizde önemli bir sorundur. Ülkemizdeki bir bilimsel araştırmada; eşe uygulanan şiddetin %70’i kıskançlık nedeniyle olduğu ortaya konmuştur.

Eşler arası aşırı kıskançlığın nedenleri:

* Kişinin kendine güven sorunu.

* Aşağılanma.

* Bazı kişilik özellikleri.

* Değersiz hissetme.

* Başkaları ile karşılaştırılma.

* Eşin şüphelendiren davranışları.

* Karşı tarafın sevgisini ifade etmede eksiklikleri.

* Terkedilme ile ilgili aşırı korkular.

* Karşısındaki ile kendisini sürekli kıyaslama.

* Diğer insanları tehdit olarak algılama.

* Şizofreni gibi bazı muhakeme bozukluğuna neden olan hastalıklar.

* Aşırı alkol alma.

* Uyuşturucu madde kullanma.