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Eskişehir’de korona virüs hastalarına ayrılan ameliyathaneler görüntülendi

ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİNDE KORONA VİRÜS (COVİD-19) İÇİN ÖZEL OLARAK AYRILAN AMELİYATHANELER GÖRÜNTÜLENDİ.

Eskişehir’de korona virüs hastalarına ayrılan ameliyathaneler görüntülendi

ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİNDE KORONA VİRÜS (COVİD-19) İÇİN ÖZEL OLARAK AYRILAN AMELİYATHANELER GÖRÜNTÜLENDİ.

07 Mayıs 2020 Perşembe 12:12
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Eskişehir’de korona virüs hastalarına ayrılan ameliyathaneler görüntülendi

Eskişehir Şehir Hastanesinde korona virüs (Covid-19) hastaları için özel olarak ayrılan ameliyathaneler görüntülendi.

Korona virüs salgınının Türkiye’de de yayılması sebebiyle pandemi hastanesi hizmeti veren Eskişehir Şehir Hastanesi, korona ameliyathanelerini ayırdı. Covid-19 virüsü taşıyan ve ameliyat olması gereken hastalar, hastanenin farklı bir kısmından içeri alınıyor. Korona hastalarına özel steril sedyelerle taşınan hastalar, kısa sürede ameliyathanelere ulaşıyor. Farklı koridorlarda bulunan ve giriş, çıkış, sterilize gibi alanlarda da diğer ameliyathanelerden ayrılan yerlerde, tüm tedbirler alınmaya da devam ediyor. Ameliyatlarda görevli olan personelleri ise hazırlıklarını başka bölmelerde yapıp, sterilize edilen yerlere tamamen hazır şekilde giriyorlar. Eldiven, maske ve koruyucu kıyafetlerini giyen doktorlar ve hemşireler, ameliyatlara tüm önlemlerini alarak başlıyor. Ameliyathanelerde çoğu kısım streç film ile kaplanırken, her operasyon sonunda bunlar yenileri ile değiştiriliyor. Anjiyo cihazları dahil korona virüsü için ayrılan Eskişehir Şehir Hastanesinde vatandaşlar ameliyatlarını güven içinde olurken, diğer hastalara bulaşmaması için de gösterilen çaba adeta güven veriyor.

Ayrıca Covid-19 tanısı konmuş ve anne olmayı bekleyen hamile kadınlar için Eskişehir Şehir Hastanesindeki doğumhanelerinin bir kısmı özel olarak ayrılmış durumda. Sezaryen için ise 2 ameliyathane bulunurken, bunlardan biri korona virüsü pozitif çıkan gebeler için kullanılıyor.

“Sadece Covid-19 tanısı konmuş hastaların bulunduğu yeni ameliyathane alanları oluşturduk”

Ameliyathaneler hakkında bilgi veren Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Yaşar Bildirici, “Şehir Hastanesinin Covid-19 bağlamındaki hizmetleri, servisler ile kısıtlı değil. Hastanemizin teknolojik alt yapısı ve fiziki mekanı uygunluğundan hareketle Covid-19 olası ve pozitif olguların ameliyat endikasyonları söz konusu olduğunda diğer hastaneler ile herhangi bir çapraz bulaşma ihtimalini sıfırlamak için sadece Covid-19 tanısı konmuş hastaların bulunduğu yeni ameliyathane alanları oluşturduk. Bizim 30 ameliyathanemiz var. Bu 30 ameliyathane 3 farklı koridora bölünmüş durumda. Her koridorumuzda 10 ameliyathanemiz var. Böyle olduğunda Covid-19 dışı hastalarımızın, Covid-19 bulgusu taşıyan hastalarımızla iletişime geçmeden ameliyatları yapabiliyoruz. Sadece Eskişehir Şehir Hastanesi sadece Covid-19 bağlamında ameliyathane hizmetleri de vermiyor. Covid-19 olan hastalarımız gebe de olabiliyor. Bizim doğumhanemizin de bu şekilde geniş bir olanağı var. 13 tane bağımsız odalarımız var. 2 tane de farklı sezaryenhanemiz var. Biz doğumhanedeki odalarımızın bir kısmını gebe Covid-19’lu hastalarımıza, sezaryen ameliyathanemizin de birini bebek canlandırma dahil Covid-19 pozitif olan gebelerimize ayırdık. 3 farklı da anjiyo cihazımız var. Biz bu anjiyo cihazlarımızın bir tanesini Covid-19 olası ve pozitif hastalarımızın anjiyolarını yapıyoruz. Diğer alanlara bu hastalarımızı sokmuyoruz” dedi.

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