Eski Sağlık Bakanı Şıvgın: “Pandemi sürecinde sağlık çalışanları büyük fedakarlıklar yaptılar”

Eski Sağlık Bakanlarından Halil Şıvgın, Özel 100. Yıl Sağlık Grubu Ankara Hastanesi’ni ziyaret etti. 100. Yıl Hastanesi’nin köklü bir hastane olduğunun altını çizen Şıvgın, kamu ya da özel sektör ayırt etmeden pandemi sürecinde sağlık çalışanlarının çok büyük fedakarlıklar yaptığını söyledi.

47. Hükümet’te Sağlık Bakanlığı görevini yürüten Halil Şıvgın, Özel 100. Yıl Sağlık Grubu Ankara Hastanesi’ni ziyaret etti. Hastane ziyaretinde konuşan Şıvgın, “Özel 100.Yıl Hastanesi Ankara’nın köklü hastanelerinden birisi ve gerek doktor kadrosu, gerekse sunduğu sağlık hizmetleriyle önemli kurumlarımızdan birisi. Başarılarını taktirle izliyoruz. Pandemi sürecinde de önemli hizmetlere imza atağını biliyorum. Böylesi güzide kurumlarımızın varlığı hepimizin göğsünü kabartıyor. Hastanenin yönetim kurulu başta olmak üzere tüm hastane çalışanlarına üstün başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Pandemi döneminde sağlık çalışanlarının fedakarlıklarına vurgu yapan Halil Şıvgın, “Tüm dünyayı derinden etkileyen Covid-19 ile mücadelede sağlık çalışanlarının ne büyük fedakarlıklar yaptığını bir kez daha anlamış olduk. Kamu-özel tüm sağlık kuruluşlarımızda görev yapan doktorundan hemşiresine, yardımcı personelinden güvenlik personeline varıncaya kadar fedakarca çalışan tüm sağlık çalışanlarına bir kez daha şükranlarımı iletiyorum” şeklinde konuştu.

Özel 100. Yıl Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Servet Lale de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, eski Bakan Halil Şıvgın’a teşekkür etti. Ziyarete 100. Yıl Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Servet Lale, Başhekim Doç. Dr. Erden Kılıç, Genel Koordinatör Doç. Dr. Tarık Purtuloğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Emin Maden, Uz. Dr. Alper Bozkurt ve Genel Müdür Ufuk Yekbaşlı, Kızılelma Ocakları Genel Başkanı Hakan Polat ve Genel Başkan Vekili İbrahim Yerli katıldı. Ziyaret, günün anısına Başhekim Doç. Dr. Erden Kılıç’ın plaket takdimi ile sona erdi.