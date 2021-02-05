Eski plazmalar işe yaramıyor mu? Eski FDA danışmanı, 'plazmadan vazgeçin' çağrısı yaptı

ABD yönetimlerinde uzun süredir biyosavunma danışmanı olarak çalışan Dr. Luciana Borio, COVID-19'dan kurtulanların kanından alınan nekahat plazmasının basitçe iyi çalışmadığını ve virüsün, hastaların vücutlarında çoğalmaya ve gelişmeye devam etmesine izin verdiğini söyledi.

Acil kullanım iznine iptal çağrısı

Borio Meclis Enerji ve Ticaret Komitesine Çarşamba günü yapılacak duruşma öncesinde sunulan yazılı ifadede şunları söyledi:

"Virüsün bağışıklık sisteminden kaçarak, daha fazla mutasyon geliştirme olasılığını azaltmak için ek bir önlem olarak, FDA’yı, iyileşen plazma için geçen yıl yayımladığı Acil Kullanım İznini iptal etmeye çağırıyorum."

Geçtiğimiz Ağustos ayında FDA tarafından, COVID-19'u tedavi etmede iyileşen plazma için bir acil kullanım izni yayımlanmıştı ve "ürünün bilinen ve potansiyel faydalarının, ürünün bilinen ve potansiyel risklerinden daha ağır bastığı" söylenmişti.

Başhekim: Plazma tedavisinden sonra test sonucu negatife dönen başka örnek yok

Şu anda stratejik yatırım firması In-Q-Tel'in Başkan Yardımcısı olan Borio yazılı ifadesinde şu değerlendirmelerde bulundu: