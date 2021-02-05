Eski plazmalar işe yaramıyor mu? Eski FDA danışmanı, 'plazmadan vazgeçin' çağrısı yaptı
Eski Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) danışmanı, ABD'nin koronavirüsü tedavi etmek için iyileşen plazma kullanmayı bırakması gerektiğini, çünkü virüsün yeni ve potansiyel olarak daha tehlikeli varyantlara dönüşmesine yardımcı olabileceklerini söyledi
ABD yönetimlerinde uzun süredir biyosavunma danışmanı olarak çalışan Dr. Luciana Borio, COVID-19'dan kurtulanların kanından alınan nekahat plazmasının basitçe iyi çalışmadığını ve virüsün, hastaların vücutlarında çoğalmaya ve gelişmeye devam etmesine izin verdiğini söyledi.
Acil kullanım iznine iptal çağrısı
Borio Meclis Enerji ve Ticaret Komitesine Çarşamba günü yapılacak duruşma öncesinde sunulan yazılı ifadede şunları söyledi:
"Virüsün bağışıklık sisteminden kaçarak, daha fazla mutasyon geliştirme olasılığını azaltmak için ek bir önlem olarak, FDA’yı, iyileşen plazma için geçen yıl yayımladığı Acil Kullanım İznini iptal etmeye çağırıyorum."
Geçtiğimiz Ağustos ayında FDA tarafından, COVID-19'u tedavi etmede iyileşen plazma için bir acil kullanım izni yayımlanmıştı ve "ürünün bilinen ve potansiyel faydalarının, ürünün bilinen ve potansiyel risklerinden daha ağır bastığı" söylenmişti.
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Şu anda stratejik yatırım firması In-Q-Tel'in Başkan Yardımcısı olan Borio yazılı ifadesinde şu değerlendirmelerde bulundu:
"Toplu olarak, bu terapinin COVID-19 hastalarına yardımcı olmadığını zaten biliyoruz. Ancak, işe yaramadığı durumlarda onu kullanarak, virüse doğal ve doğal olaylardan kaçan mutasyonlar geliştirmesine yardımcı olabilecek bir yol haritası sağlıyoruz. Aşı bağışıklık tepkilerini daha da hızlı tetikledi.”
"Ulusal Sağlık Enstitüleri, gelişigüzel randomize kontrollü çalışmalarla 150 binden fazla hastada nekahet plazma kullandı. Muhtemelen, aşılar daha etkisiz hale geldiğinde virüs üzerinde daha seçici bir baskı yaratacaktır.”