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Eski ilçe belediye başkanı korona virüse yenik düştü
ESKİ ARİFİYE BELEDİYE BAŞKANI KORONA VİRÜS NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ.
Sağlık 30.09.2020, 13:40
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Sakarya’da eski ilçe belediye başkanı korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Sakarya’nın Arifiye ilçesinde iki dönem belediye başkanlığı görevinde bulunan Seyfettin Kubilay, yakalandığı korona virüs hastalığına yenik düştü. Mermer’in cenazesi Arifiye ilçesi Bozacı Mahalle Camisi’nde kılınacak cenaze namazı sonrasında Bozacı Mezarlığı’na defnedilecek.
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