Esenler’de boğazına şeker kaçan çocuğu belediye işçisi hastaneye yetiştirdi

Esenler’de temizlik işçisi nefes borusuna şeker kaçan çocuğu kucaklayacak hastaneye yetiştirdi. Hastanede yapılan müdahale ile sonucu çocuğun boğazından şeker çıkarılırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçen çarşamba Esenler Atışalanı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, annesiyle yolda yürüyen bir kız çocuğunun nefes borusuna şeker kaçtı. Çocuğunun nefes alamadığını fark eden anne ve yoldan geçen vatandaşlar, şekeri çıkarmak için çocuğa müdahale etti. Yoldan geçen Esenler Belediyesi temizlik işçisi Ramazan Yiğit de çocuğa yardımcı olmak istedi. Çocuğun nefes almadığını fark eden Yiğit, çocuğu kucaklayarak hastaneye koştu. Hastanede yapılan müdahale sonucu çocuğun boğazından şeker çıkarıldı. Küçük kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.