Eşek sütünün faydaları ve zararları nelerdir? Eşek sütü nasıl kullanılır ve saklanır?

EŞEK SÜTÜNÜN FAYDALARI

•Sağlık'a birçok faydası bulunan eşek sütünün faydaları saymakla bitmez. Bunlardan ilki astım ve bronşit hastalığının tedavisine katkı sağlamaktadır.

•Şifa kaynağı olan bu süt kolon kanserinin tedavi sürecinde tedaviyi hızlandırıcı etkisi bulunuyor.

•Sedef gibi hastalıkların tedavisine yardımcı olmaktadır.

•Kansere karşı direnç sağlıyor,

•Bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olmaktadır.

•Eşek sütünün içerdiği omega-3 sayesinde kalbi koruyor.

•İçeriğinde bulunan kalsiyum sayesinde kemik gelişimini artırıp kemik erimesini önlemeye yardımcı bir gıdadır.

•Balgam söktürücü etkisi bulunmaktadır.

• Soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklarda meydana gelen ateşi düşürüyor ve iyileşmenize yardımcı oluyor.

•Özellikle de kilo vermek isteyen kişiler için doğal bir diyet ürünüdür. Yağ yakımını hızlandırdığı için zayıflamaya da yardımcı oluyor.

•Ciltte oluşan kırışıklıkları gidermeye yardımcı oluyor. Ayrıca cildi nemlendiriyor ve cildin yaşlanmasının önüne geçiyor.

EŞEK SÜTÜNÜN ZARARLARI

Şifa kaynağı olan bu besinin faydaları olduğu gibi zararları da mevcuttur. Gereğinden fazla eşek sütü tüketmek alerjik reaksiyonlara sebep olabilir. İçeriğinde cıva, kurşun ve kükürt içerdiği için yine aşırı tüketildiği zaman zehirlenmelere yol açabilir.

EŞEK SÜTÜNÜN KALORİSİ VE BESİN DEĞERİ

Sağlık dostu olan, anne sütüne yakınlığı ile bilinen eşek sütünün kalorisi; 200 gram eşek sütü yaklaşık olarak 84 kcal olarak bilinmektedir. Besin değeri ise; %59 karbonhidrat, %20 protein, %22 yağ içermektedir.

EŞEK SÜTÜ NASIL TÜKETİLİR?

Sağlık dostu olan ve anne sütüne en yakın süt olarak bilinen eşek sütünü çiğ olarak tüketmeli, asla kaynatmamalısınız. Bu sütü çocuklar günde 2 çay bardağı, yetişkinler ise 1 su bardağı olarak içebilmektedirler. Ayrıca cilt sağlığına olan faydası ile bilinen bu sütü, bir pamuğa damlatarak yüzünüze masaj yaparak sürebilirsiniz.

EŞEK SÜTÜ NASIL SAKLANIR?

Geçmişten beri tüketimi yapılan bu eşek sütü sağıldığında tüketilmesi gerekmektedir. Eğer ki bekletmeden hemen tüketmek istediğimizde 72 saatten daha kısa süre içerisinde dışarıda bekletebilirsiniz. Daha sonra tüketmek istediğiniz zaman buzdolabında saklayabilirsiniz bu sayede kullanım süresi uzayabilir. Eğer ki buzluk veya derin dondurucuya koyulursa, dondurulduktan sonra çözülürse ve kaynatılırsa içerisindeki vitamin ve mineral kaybolur bakteriler hızlı bir şekilde çoğalmaya başlar. Bu yüzden buzlukta saklanılmaması gerekir.

EŞEK SÜTÜNÜN KANSERE FAYDALARI

Şifa kaynağı olan ve anne sütüne en yakın olan besin olarak bilinen eşek sütünün sağlığa birçok faydası bulunmaktadır. Özellikle de en çok merak edilen sorulardan biriside kanser hastaları eşek sütünü nasıl içmeli gibi sorular merak edilmektedir.

Eşek sütünü tüketenlerin büyük bir kısmı, bu sütün kanserden koruduğu veya kanseri tedavi ettiğine inanmaktadır. Fakat bunu doğrulayan bir kanıt bulunmamaktadır. Yetişkin bireyler 1 su bardağı eşek sütü tüketebilirler.