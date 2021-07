Erzurumspor taraftarı maçları stadyumda izleyebilmek için aşı kuyruğu oluşturdu

Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Erzurumspor taraftarına randevusuz aşı etkinliği düzenlendi. Maçları stadyumdan izlemek isteyen taraftar, aşı kuyruğu oluşturdu.

Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Havuzbaşı Kent Meydanında kurulan çadırda sağlık görevlilerince BB. Erzurumspor taraftarlarına randevusuz aşı etkinliği düzenlendi. Aşı etkinliğine yaklaşık 200 taraftar katıldı. Maçlarda takımlarını yalnız bırakmayarak stadyumda yerlerini almak isteyen taraftarlar aşı çadırı önünde uzun kuyruk oluşturdu.

“Aşılarımızı olup tribünlerdeki yerimizi almayı istiyoruz”

Erzurumspor Dadaşlar Grubu Başkanı Zafer Lömenler, “Erzurumspor Dadaşlar Grubu olarak Türkiye genelinde yapılan aşı etkinliğine biz de katıldık. Her vatandaşımızın aşısını bir an önce yaptırıp, eski günlere dönmemiz en büyük dileğimiz. Maçlara aşı olmadan girilmiyormuş. Bu illetten kurtulmamız için aşı olmamız şart. Biz de elimizden geldiğince vatandaşı teşvik etmeye çalışıyoruz. Biz de bir an önce aşılarımızı olup tribünlerdeki yerimizi almayı istiyoruz” diye konuştu.

“Aşı olmazsak hep birlikte şampiyonluklar kutlayamayız”

Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Birgül İbişoğlu, “Covid-19 pandemisiyle ilgili elimizdeki en güçlü silah olan aşıyla her yerde herkese aşı yapmaya çalışıyoruz. Aşıları tamamlayarak bu pandeminin üstesinden geleceğiz. Aşı yapma etkinliğimize taraftar grubumuz da duyarlılık gösterdiler. Genç, dinamik vatandaşlarımız da aşılarını yaptırmak üzere buraya geldiler. Bütün vatandaşlarımızı aşılarını olup pandemiyle olan savaşta yanımızda olmaya davet ediyoruz. Pandemi döneminde aşı durağından hep bir araya gelip aşılarımızı yaptırmazsak bu durumun üstesinden gelemeyiz ve hep birlikte şampiyonluklar kutlayamaz, hep birlikte statlarda olamayız. Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü olarak köylerde, mezralarda her yerde aşılarımızı yapıyoruz. Kent meydanlarındaki çadırlarda da aşı etkinliği devam ediyor. Bütün vatandaşlarımızı aşıya davet ediyoruz” şeklinde konuştu.