banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
Devlet Bahçeli'den Türk astronot için isim önerisi: Cacabey
Devlet Bahçeli'den Türk astronot için isim önerisi: Cacabey
Altın fiyatları düşüyor! Vatandaş soluğu kuyumcuda alıyor...
Altın fiyatları düşüyor! Vatandaş soluğu kuyumcuda alıyor...
Facebook'tan kullanıcılarına koronavirüs ayarı!
Facebook'tan kullanıcılarına koronavirüs ayarı!
ABD Senatosu'ndan eski başkan Donald Trump'ın azil girişimi kararı
ABD Senatosu'ndan eski başkan Donald Trump'ın azil girişimi kararı

Erzurum’da pandemi sürecinde ilk defa yurt dışından gelen hasta ameliyat edildi

Erzurum’da pandemi sürecinde ilk defa yurt dışından gelen hasta ameliyat edildi. Pandemi sürecinde vaka sayılarının azalmasıyla Nahçıvan’da sol ayağından rahatsızlanan ve yanlış teşhis konulan Albay Famil Mammadov Erzurum’da sağlığına kavuştu.

Sağlık 10.02.2021, 08:10
3
Erzurum’da pandemi sürecinde ilk defa yurt dışından gelen hasta ameliyat edildi

Erzurum’da pandemi sürecinde ilk defa yurt dışından gelen hasta ameliyat edildi. Pandemi sürecinde vaka sayılarının azalmasıyla Nahçıvan’da sol ayağından rahatsızlanan ve yanlış teşhis konulan Albay Famil Mammadov Erzurum’da sağlığına kavuştu.

Nahçıvan’da Albay olarak görev yapan Famil Mammadov, sol bacağındaki şiddetli ağrı nedeniyle görevli olduğu yerde bulunan askeri doktorun yanına gitti. Askeri doktor tarafından topuk dikeni teşhisi konulan Mammadov, ağrıları geçmeyince başka bir hastaneye giderek tahlil yaptırdı. Tahlil ve anjiyo sonucunda sol bacağında ki damarların tıkalı olduğu belirlenen Mammadov’a ilgili doktorun olmadığı için ameliyat şansının sadece Bakü ve Türkiye’de olduğu söylendi. Türkiye’ye gelmeyi tercih eden Albay Mammadov, Erzurum Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Nahçıvan’da yanlış teşhis konulmasıyla sol bacağı kesilmekten son anda kurtarılan Mammadov, bir buçuk saat süren ameliyat sonucunda Erzurum Şehir Hastanesi’nde sağlığına kavuştu.

Erzurum’daki doktorların ilgilerinden dolayı duygulu anlar yaşadığını ifade eden Albay Famil Mammadov, “Bacağımda çok ağrılar oldu. İlaçlar fayda etmedi. Askeri doktorumu çağırdım baktı dedi ki topuk dikeni var. Onun ağrısı vuruyor. Başka doktora gittim bacağımdan anjiyo oldum damar tıkanmış. Doktor dedi ki bu ameliyatı bizde yapan yok ya Bakü’ye gideceksin ya da Türkiye’ye dedi. Ben Türkiye’ye bu hastaneye geldim doktorlara durumu anlattım. Ameliyat oldum. Şimdi iyiyim teşekkür ederim. Komutanım bana damarlarıma baktırmamı söyledi. Bakü’de de doktor yoktu. Ben de Erzurum’a geldim” şeklinde konuştu.

“Pandemi sürecinde ki ilk yurt dışı hasta ameliyatımız”

Albay Famil Mammadov’un doktoru Kalp ve Damar Cerrahisi Doktoru ve Klinik Sorumlusu Doç.Dr. Mehmet Ali Kaygın, “İlk ameliyatımız. Sol bacağında damar tıkanıklığı şikayetiyle Azerbaycan’da yapılan anjiyo sonrası hastanemize yatırdık. Hastaya damar tıkanıklığı için ameliyat yaptık. Başarılı bir operasyon geçti. Damar sertliğine neden olan plakları ve pıhtıları temizledik. Hastamızın damarı yüzde 100 açıldı. Herhangi bir problemi yok, bir gece yoğun bakımın ardından servise aldık. Bu şekilde giderse ilk pandemi sonrası hastamızı 2 gün sonra taburcu etmiş olacağız” dedi.

“Yanlış tanı konulmuş, geç kalınsaydı bacağı kesebilirdik”

Çok riskli bir ameliyat olduğunu ifade eden Prof.Dr. Kaygın, “Damar açılmasaydı ayağının kesilebileceği noktaya kadar gidecek bir süreçti. İlaçlı balonlarla ve ameliyatla tedavimizi yaptık. Her şey stabil bir şekilde seyretmekte. Ameliyat bir buçuk saat sürdü. Yanlış tanı konulmuş. Nahcivan’da o riski almamışlar. Ya Bakü’ye ya da Türkiye’ye gidin demişler. Ülkemizde özellikle Erzurum’da yurt dışı hastaları olarak tanı ve tedavi konusunda çok ileri düzeydeyiz. Her yabancı ülkeyle yarışacak hatta daha ileri düzeyde bir sağlık alt yapımız mevcut. Pandemi döneminde de gördük. Erzurum bu konuda lider bir şehir. Hastamızın ifadesi de hastalar bundan sonra Nahcivan’da değil Erzurum’da tedavi olacak diyor. Elimizden gelen tüm imkanları kullanarak böyle hastaları sağlığına kavuşturmaya devam edeceğiz. Hastamız eğer geç kalınsaydı bacağı diz seviyesinden ampütasyon yapılıp protez ayağa mahkum olacaktı. Şu aşamada artık böyle bir şeye gerek kalmadı” açıklamalarında bulundu.
Yorumlar (0)
13°
az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 23 48
2. Beşiktaş 23 48
3. Fenerbahçe 23 48
4. Trabzonspor 23 42
5. Alanyaspor 23 41
6. Hatayspor 23 38
7. Gaziantep FK 23 38
8. Karagümrük 23 37
9. Antalyaspor 23 31
10. Malatyaspor 23 29
11. Sivasspor 23 28
12. Göztepe 23 26
13. Rizespor 23 26
14. Kasımpaşa 23 26
15. Konyaspor 22 24
16. Kayserispor 23 24
17. Başakşehir 23 24
18. Erzurumspor 23 22
19. Gençlerbirliği 22 20
20. Ankaragücü 22 18
21. Denizlispor 23 18
Takımlar O P
1. Giresunspor 20 44
2. İstanbulspor 20 40
3. Samsunspor 20 40
4. Adana Demirspor 20 37
5. Tuzlaspor 20 36
6. Altay 20 35
7. Ankara Keçiörengücü 20 34
8. Altınordu 20 34
9. Bursaspor 20 30
10. Bandırmaspor 20 27
11. Adanaspor 20 24
12. Ümraniye 20 24
13. Boluspor 20 19
14. Akhisar Bld.Spor 20 19
15. Balıkesirspor 20 19
16. Menemen Belediyespor 20 19
17. Ankaraspor 20 13
18. Eskişehirspor 20 4
Takımlar O P
1. Man City 22 50
2. M. United 23 45
3. Leicester City 23 43
4. Liverpool 23 40
5. Chelsea 23 39
6. West Ham 23 39
7. Everton 21 37
8. Tottenham 22 36
9. Aston Villa 21 35
10. Leeds United 22 32
11. Arsenal 23 31
12. Southampton 22 29
13. Crystal Palace 23 29
14. Wolverhampton 23 27
15. Brighton 23 25
16. Newcastle 23 25
17. Burnley 22 23
18. Fulham 22 15
19. West Bromwich 23 12
20. Sheffield United 23 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 20 51
2. Real Madrid 22 46
3. Barcelona 21 43
4. Sevilla 21 42
5. Villarreal 22 36
6. Real Sociedad 22 35
7. Real Betis 22 30
8. Granada 22 30
9. Levante 21 27
10. Celta de Vigo 22 26
11. Athletic Bilbao 21 25
12. Valencia 22 24
13. Getafe 22 24
14. Cádiz 22 24
15. Osasuna 22 22
16. Deportivo Alaves 22 22
17. Eibar 22 20
18. Real Valladolid 22 20
19. Elche 20 18
20. Huesca 22 16