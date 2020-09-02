banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
Altın dolardaki yükseliş ile 3 günlük çıkışını durdurdu
Altın dolardaki yükseliş ile 3 günlük çıkışını durdurdu
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu
Kılıçdaroğlu: Türkiye’nin hakkını sonuna kadar savunacağız
Kılıçdaroğlu: Türkiye’nin hakkını sonuna kadar savunacağız
Plajlarda ücret alınması yasal mı?
Plajlarda ücret alınması yasal mı?

Erzincan’da yasağın adı var

ERZİNCAN’DA KORONA VİRÜS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA KISITLAMA GETİRİLMESİNE RAĞMEN YAPILAN KINA GECESİNE KATILANLAR SOSYAL MESAFEYİ HİÇE SAYIP HALAY ÇEKTİ.

Sağlık 02.09.2020, 10:17
2
Erzincan’da yasağın adı var

Erzincan’da korona virüs tedbirleri kapsamında kısıtlama getirilmesine rağmen yapılan kına gecesine katılanlar sosyal mesafeyi hiçe sayıp halay çekti.

Korona virüs vaka sayısında artış yaşanması üzerine Erzincan’da Valiliğin 28.08.2020 tarihinde aldığı sünnet düğünü, kına gecesi, nişan vb. etkinliklere müsaade edilmemesi kararını hiçe sayan vatandaşlar yasağa rağmen eğlencelerine saatlerce devam etmeleri cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Valiliğin aldığı tedbirler ve pandemi sürecinde alınan düğün kuralları zaman zaman hiçe sayılıyor. Vatandaşlar, geç saatlere kadar kına gecesi yapıp, onlarca kişi maskesiz, mesafesiz bir şekilde halayda ‘korona virüsle’ bir araya geldi.

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararları şu şekilde:

"Sünnet düğünü, kına gecesi, nişan vb. etkinliklere müsaade edilmemesi. Düğün ve nikahların (köylerde ve/veya sokaklarda yapılanlar dahil) saat 20.00 ile 21.00 arasında 1 saat süre içerisinde tamamlanmasının sağlanması. Düğün salonlarında sandalye/koltuk düzeninin fiziki mesafe koşullarına uygun ve dans/oyun pisti/alanlarını da kapatacak şekilde oluşturulması. Düğün ve nikahlarda toplu yemek verilmesi de dahil olmak üzere her türlü yiyecek içecek servisi/ikramı (paketli su servisi hariç) yapılmasının durdurulması. Bu şekilde gerçekleştirilecek düğünlerde gelin ve damat harici diğer konukların oyun/dans gibi faaliyetlere kesinlikle katılmalarına müsaade edilmemesi. Gelinle damadın birinci ve ikinci derece yakını olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 15 yaş altı çocukların düğünlere ve nikah merasimlerine katılmasının yasaklanması. Düğün ve nikahlarda gelin alma, konvoy oluşturma gibi faaliyetlere müsaade edilmemesi. Her düğün veya nikah merasimine en az bir kamu görevlisinin (kolluk, zabıta vb.) görevlendirilmesinin sağlanarak denetim faaliyetlerine ağırlık verilmesi. İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra düğün ve nikahlarda, bu kararımız ile düzenlenen hususlar dışında Sağlık Bakanlığı Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan tüm kural ve tedbirlere eksiksiz riayet edilmesi."

Yorumlar (0)
banner378
29°
açık
Namaz Vakti 02 Eylül 2020
İmsak 04:55
Güneş 06:25
Öğle 13:09
İkindi 16:48
Akşam 19:43
Yatsı 21:07
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Ankara Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25