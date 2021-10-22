Erzincan’da yaralı askerin hastaneye getirilişinde ihmal iddiasıyla başhekim açığa alındı

Erzincan’da yaralı askerin şehit olmasında ihmal iddiası sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın talimatıyla Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Orhan Çimen açığa alındı.

Tunceli Ovacık’ta dün devam eden operasyon esnasında yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu, askeri helikopter ile kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şehidin hastaneye getirilişi esnasında, helikopterin indiği alana ambulansın vaktinde ulaşmasında ihmali olduğu ileri sürülen hastane başhekimi Orhan Çimen, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın talimatıyla açığa alındı.

Sağlık Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Tunceli Ovacık’ta operasyon sırasında yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu, askeri helikopter ile Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırılmış ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun.

Şehidimizin hastaneye getirilişinde, helikopterin indiği alana ambulansın vaktinde ulaşmasında ihmali olduğu ileri sürülen hastane başhekimi, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın talimatıyla açığa alınmış ve ilgililer hakkında soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.