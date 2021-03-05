ERÜ’de keşfedilen bakterilere Türk manasına gelen “Turcicum” ve “Kayseriense” ismi verildi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Veteriner Fakültesi Su Ürünleri ve Hastalıkları Anabilim Dalı Araş. Gör. Dr. İzzet B. Satıcıoğlu’nun yürüttüğü projede iki yeni bakteri türü tespit edildi. Tespit edilen bakterilere Latince’de Türk manasına gelen “Flavobacterium turcicum” ve Kayseri ilinin ismi “Flavobacterium kayseriense” ismi verildi.

Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Soner Altun ve Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Duman, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nevzat Şahin ve Dr. Öğr. Üyesi Hilal Ay’ın da katıldığı proje çalışmalarında yapılan ayrıntılı fenotipik, kemotaksonomik ve genom analizleri ile Kayseri ve Muğla ili sınırları dâhilinde gökkuşağı alabalığından izole edilen iki yeni bakteri türü tespit edildi. Keşfedilen bakterilere ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ile yapılan istişareler sonucunda Latince’de Türk manasına gelen “turcicum” ve Kayseri ilinin ismi “kayseriense” ismi verildi.

ERÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü (BAP) tarafından desteklenen proje kapsamında yapılan ileri düzey moleküler analizlerle keşfedilen bakterilerin genomunda tetrasiklin, florokinolon ve kloramfenikol grubu antimikrobiyallere karşı direnci kodlayan genler ve ayrıca balıklarda enfeksiyona sebep olan üç farklı virülens geni bulundu. Yapılan diğer genomik analizlerle etkenin insanlarda enfeksiyona neden olma potansiyelinin yüzde 22 oranında olduğu tespit edildi. İsimlendirilen bakteriler taksonomi alanındaki en üst düzey dergi olan “Systematic and Applied Microbiology” dergisinde 1 aydan kısa sürede kabul aldı.

Ayrıca Veteriner Fakültesi Su Ürünleri ve Hastalıkları Anabilim Dalı Araş. Gör. Dr. İzzet B. Satıcıoğlu’nun araştırmacı olarak dâhil olduğu 118O420 nolu TÜBİTAK 3001 proje kapmasında polifazik yaklaşımla Pseudomonas sivasensis P. piscium, P. pisciculturae, P. mucoides ve P. neuropathica olarak identifikasyonu ve isimlendirmesi yapılan 5 farklı bakteri türü de keşfedildi.

Proje ekibi tarafından çalışmaları devam etmekte olan henüz isimlendirilmesi yapılmamış farklı bakteri türleri de bulunuyor. Erciyes Üniversitesinin verdiği destekle diğer yeni bakteri türlerinin polifazik yaklaşım ile identifikasyonu ve isimlendirme çalışmaları devam ediyor.