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ERÜ’de geliştirilen Covid-19 aşısı insanlar üzerinde denenecek ilk yerli aşı oldu

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ(ERÜ) REKTÖRÜ PROF. DR. MUSTAFA ÇALIŞ, SOSYAL MEDYA HESABINDAN YAPTIĞI PAYLAŞIM İLE ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TARAFINDAN GELİŞTİRİLEN COVİD-19 AŞISISININ TRANSJENİK HAYVAN ÇALIŞMASININ BAŞARILI İLK AŞI OLDUĞUNU DUYURDU.

Sağlık 03.10.2020, 22:09
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ERÜ’de geliştirilen Covid-19 aşısı insanlar üzerinde denenecek ilk yerli aşı oldu

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Erciyes Üniversitesi tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının transjenik hayvan çalışmasında başarılı olan ilk aşı olduğunu duyurdu.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, geliştirilen Covid-19 aşısının transjenik hayvan çalışmasında başarılı olan ilk aşı olduğunu duyurdu. Aşının insan üzerinde denemelerinin de ERÜ’de yapılmasının planlandığını belirten Çalış, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Sağlık Bakanlığı tarafından desteklenen Erciyes Üniversitemiz tarafından geliştirilen Covid-19 aşımızın transjenik hayvan çalışması da başarıyla tamamlanan ilk aşı olmuştur. İnsan denemeleri safhasının da Erciyes Üniversitemizde yapılması planlanmaktadır, hayırlı olsun.”

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