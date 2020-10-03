ERÜ’de geliştirilen Covid-19 aşısı insanlar üzerinde denenecek ilk yerli aşı oldu

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Erciyes Üniversitesi tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının transjenik hayvan çalışmasında başarılı olan ilk aşı olduğunu duyurdu.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, geliştirilen Covid-19 aşısının transjenik hayvan çalışmasında başarılı olan ilk aşı olduğunu duyurdu. Aşının insan üzerinde denemelerinin de ERÜ’de yapılmasının planlandığını belirten Çalış, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Sağlık Bakanlığı tarafından desteklenen Erciyes Üniversitemiz tarafından geliştirilen Covid-19 aşımızın transjenik hayvan çalışması da başarıyla tamamlanan ilk aşı olmuştur. İnsan denemeleri safhasının da Erciyes Üniversitemizde yapılması planlanmaktadır, hayırlı olsun.”