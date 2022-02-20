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ERU Çocuk Kemik İliği Nakil Merkezi 500. naklini kutluyor

Erciyes Üniversitesi Çocuk Kemik İliği Nakil Merkezi, kurulduğu günden bu yana yaptığı 500 kemik iliği naklini düzenlediği programla kutladı.

Sağlık 20.02.2022, 14:41
ERU Çocuk Kemik İliği Nakil Merkezi 500. naklini kutluyor

Erciyes Üniversitesi Çocuk Kemik İliği Nakil Merkezi, kurulduğu günden bu yana yaptığı 500 kemik iliği naklini düzenlediği programla kutladı.

Kansere Karşı Birlikte (KANKA) Derneği aracılığıyla hayırseverler tarafından yaptırılan, Türkiye’de yurt dışı JACIE akreditasyonunu alan ilk ve tek kemik iliği nakli merkezi 2021 yılında tamamlanarak Erciyes Üniversitesi’ne bağışlandı. Dernek Başkanı Prof. Dr. Musa Karakükçü önderliğinde 2021 yılında kurulan ERÜ KANKA Çocuk Kemik İliği Nakil Merkezi’nin kurulduğu günden bu yana yaptığı 500. kemik iliği nakli düzenlenen programla kutlandı. Programda konuşan İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, merkezin yapımında emeği geçenlere teşekkür ederek, "Bugün baktığınız zaman çocuk hemotolojisi, genetik dediğimiz şey esasında gelecek bilimi. İstanbul için çok etkin olan özel sektörü çıkarttığınız zaman kamuda kemik iliği nakil merkez sayısı 3. Ve bunların toplam yatak kapasitesi 37. Nasıl bir fiziki yapıya sahip olduğunuzu bilmeniz için söylüyorum. İstanbul’da kamu üniversiteleri ve hastaneleri dahil yatak kapasitesi 37. Senede 70 civarında çocuğa kemik iliği nakli yapılıyor İstanbul’da. Bu merkezin sadece Türkiye için değil dünyanın sayılı merkezlerinden biri olmasına müsait. Burası esasında gelecek vizyonunun temsili olmuş durumda. Bütün emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Aykut hocam ’Ben artık bırakıyorum’ dediğinde ’hayır’ dedim"

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ise, Erciyes Üniversitesi’ni ve Kayseri’yi dünyaya tanıttıklarını ve bununla da gurur duyduklarını söyleyerek, "Erciyes Üniversitesi 43 yıllık tarihiyle köklü bir üniversite. Birçok başarılara imza atmış bir üniversite. Birçok üniversitenin ulusal medyada paylaşması gereken başarıları biz web sayfamıza bile koymuyoruz. Çünkü ’bu sıradan başarılar’ diyoruz, ’biz süper ligdeyiz’ diyoruz. Çok şükür bunu da tasdik etmiş durumdayız. Türkiye’de devlet üniversitelerinden akredite edilen 3 üniversiteden biriyiz, 8. sırada araştırma üniversitesiyiz. Turkovac’ı bulmuş ve geliştirmiş bir üniversiteyiz. Dünya nezdinde Kayseri’yi ayağa kaldırıyoruz. Bununla gurur duyuyoruz. Aykut hoca ile çok şeyler yaşadık. Aykut hocam ’Ben artık bırakıyorum’ dediğinde ’Hayır, ne gerekiyorsa Erciyes Üniversitesi arkanda’ dedim. İyi ki demişim. Çok şükür şu anda gerçekten Kayseri’nin tanıtımını yapan birkaç kurumdan bir tanesiyiz. Tabii bu başarılarda kemik iliği hastanesi başta olmak üzere üniversitemizim hemen hemen her başarısında tabii ki akademisyenlerimizin, idari personellerimizin, öğrencilerimizin katkısı çok büyük ama en büyük katkı hayırseverlerimizindir" şeklinde konuştu.

"Zorlukların üstesinden hep beraber geleceğiz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki ise konuşmasında zorlukların üstesinden hep birlikte geleceklerini ifade etti. Özhaseki, "Cenab-ı Hakk insanoğluna imtihan veriyor. 65 yaşına geldim çok şükür, her işi rast giden, hiçbir sıkıntısı olmayan bir insan görmedim şimdiye kadar. Herkesin bir imtihanı var, başında bir gayesi var, kimseye söyleyemediği bir acısı var. Buradaki ailelerimize de Cenab-ı Hakk bu yavruları vermiş imtihan olarak. Onların her türlü ihtiyacıyla uğraşıyorlar, gece gündüz hastane kapılarını bekliyorlar. Ailelerimize çok teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Acıları paylaşacağız, yardımlaşacağız. Bu zorlukların üstesinden hep beraber geleceğiz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından programa katılan Kayserispor Kulübü Başkanı ve futbolcular, merkezde tedavi gören çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

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