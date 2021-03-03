Erotomani nedir? Erotomani belirtileri nelerdir?

Erotomani Nedir?

Clerambault Sendromu olarak da bilinen erotomani, kişinin başka bir kişi tarafından çok sevildiğine inanması ve o kişinin kendisine açılamamasını kendi kendine mantıklı bir şekilde açıklaması ve bu açıklamalara inanması durumuna denir. Bu rahatsızlığa sahip olan kişiler ise erotomanik kişi olarak adlandırılır. Erotomanik kişiler genellikle ünlü insanlarla veya kendilerinden yüksek statüdeki insanlarla bu bağı kursalar da bu insanlar herhangi bir yabancı veya tanıdık kişiler de olabilir. Erotomani, halk arasında “eros hastalığı” veya “karşılıksız aşk sendromu” olarak da bilinir.

Tarihsel Süreçte Erotomani

Erotomani, açıklamasından ötürü yeni bulunan bir hastalıkmış gibi gözükse de bu hastalıkla ilgili çalışmaların başlangıcı 18.yüzyıla uzanıyor. 18.yüzyıl başlarında erotomani karşılıksız aşkın ortaya çıkardığı rahatsızlık olarak tanımlanmış sonrasında ise (19.yüzyıl) bu tanım “aşırı fiziksel aşk hastalığı” şeklinde değiştirilmiş fakat bu tanımın nemfomoni ismindeki rahatsızlığa ait olduğu kabul edilmiştir. 20.yüzyılda ise erotomani “birinin kendisine aşık olduğu sanrısı” olarak son tanımına ulaşmıştır.

Erotomanik Kişilerin Düşünceleri ve Erotomani Belirtileri

Erotomaninin tanımını yaparken de bahsettiğim gibi erotomanik kişiler başka bir kişilerin kendilerine delicesine aşık olduklarını düşünürler fakat karşıdaki insanlar olmayan bir şeyi belli edemez bu sebeple erotomanik kişiler bu durumu karşılarındaki kişinin tehdit edildiği, kendisinden çekindiği, aslında onun da hislerini belli ettiğine fakat bu yasak bir aşk olduğu için gizli kaldığı şeklinde düşünceler ile kendi kendilerine açıklarlar.

Erotomanik kişiler bu düşüncelerin de etkisi ile rahatsız edici davranışlarda bulunabilirler, o kişiye karşı aşırı derecede kıskançlık gösterebilirler çünkü o kişinin de kendilerini sevdiğini düşünüyorlardır. Aralarında şifreler olduğunu düşünebilirler ve buna göre davranabilirler çünkü aralarında olanın yasak aşk olduğunu sanıyorlardır. Erotomanik kişiler takıntılı davranışlar sergileyebilirler. Bu takıntı birçok şey için geçerli olabilir. Erotomaniden en çok etkilenen kesim ise tanınmış insanlardır. Erotomanik bir kişi sevdiği bir ünlünün “hayranlarıma çok değer veriyorum” cümlesini bile üstlerine alınabilirler ve geri kalan her şeyi bu cümle üzerine kurgulayabilirler.

Elbette bu psikolojik ve tedavisi olan bir rahatsızlık. Günümüzde bir kesim platonik aşkı da bu şekilde algılayabiliyor ve acımasızca davranışlarda bulunabiliyor. Bu yüzden yazıya başlamadan önce hatırlatmak istedim. Elbette erotomani kişinin istemsizce baktığı pencereden ve kurduğu düşüncelerden kaynaklanan bir rahatsızlık ve bu rahatsızlık da acımasız davranışları ve kalp kırmayı hak etmiyor.