banner363

banner380

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Ankaragücü Galatasaray’ı yendi, dipten kurtuldu...
Ankaragücü Galatasaray’ı yendi, dipten kurtuldu...
Doğum günün kutlu olsun Beşiktaş
Doğum günün kutlu olsun Beşiktaş
Yerli hamsi fiyatı cep yakıyor
Yerli hamsi fiyatı cep yakıyor
Sustalı saldırgan siyahileri hedef aldı
Sustalı saldırgan siyahileri hedef aldı

Erotomani nedir? Erotomani belirtileri nelerdir?

Clerambault Sendromu olarak da bilinen erotomani, kişinin başka bir kişi tarafından çok sevildiğine inanması ve o kişinin kendisine açılamamasını kendi kendine mantıklı bir şekilde açıklaması ve bu açıklamalara inanması durumuna denir. Bu rahatsızlığa sahip olan kişiler ise erotomanik kişi olarak adlandırılır. Erotomanik kişiler genellikle ünlü insanlarla veya kendilerinden yüksek statüdeki insanlarla bu bağı kursalar da bu insanlar herhangi bir yabancı veya tanıdık kişiler de olabilir. Erotomani, halk arasında “eros hastalığı” veya “karşılıksız aşk sendromu” olarak da bilinir.

Sağlık 03.03.2021, 22:19
3
Erotomani nedir? Erotomani belirtileri nelerdir?

Erotomani Nedir?

Clerambault Sendromu olarak da bilinen erotomani, kişinin başka bir kişi tarafından çok sevildiğine inanması ve o kişinin kendisine açılamamasını kendi kendine mantıklı bir şekilde açıklaması ve bu açıklamalara inanması durumuna denir. Bu rahatsızlığa sahip olan kişiler ise erotomanik kişi olarak adlandırılır. Erotomanik kişiler genellikle ünlü insanlarla veya kendilerinden yüksek statüdeki insanlarla bu bağı kursalar da bu insanlar herhangi bir yabancı veya tanıdık kişiler de olabilir. Erotomani, halk arasında “eros hastalığı” veya “karşılıksız aşk sendromu” olarak da bilinir.

Tarihsel Süreçte Erotomani

Erotomani, açıklamasından ötürü yeni bulunan bir hastalıkmış gibi gözükse de bu hastalıkla ilgili çalışmaların başlangıcı 18.yüzyıla uzanıyor. 18.yüzyıl başlarında erotomani karşılıksız aşkın ortaya çıkardığı rahatsızlık olarak tanımlanmış sonrasında ise (19.yüzyıl) bu tanım “aşırı fiziksel aşk hastalığı” şeklinde değiştirilmiş fakat bu tanımın nemfomoni ismindeki rahatsızlığa ait olduğu kabul edilmiştir. 20.yüzyılda ise erotomani “birinin kendisine aşık olduğu sanrısı” olarak son tanımına ulaşmıştır.

Erotomanik Kişilerin Düşünceleri ve Erotomani Belirtileri

Erotomaninin tanımını yaparken de bahsettiğim gibi erotomanik kişiler başka bir kişilerin kendilerine delicesine aşık olduklarını düşünürler fakat karşıdaki insanlar olmayan bir şeyi belli edemez bu sebeple erotomanik kişiler bu durumu karşılarındaki kişinin tehdit edildiği, kendisinden çekindiği, aslında onun da hislerini belli ettiğine fakat bu yasak bir aşk olduğu için gizli kaldığı şeklinde düşünceler ile kendi kendilerine açıklarlar.
Erotomanik kişiler bu düşüncelerin de etkisi ile rahatsız edici davranışlarda bulunabilirler, o kişiye karşı aşırı derecede kıskançlık gösterebilirler çünkü o kişinin de kendilerini sevdiğini düşünüyorlardır. Aralarında şifreler olduğunu düşünebilirler ve buna göre davranabilirler çünkü aralarında olanın yasak aşk olduğunu sanıyorlardır. Erotomanik kişiler takıntılı davranışlar sergileyebilirler. Bu takıntı birçok şey için geçerli olabilir. Erotomaniden en çok etkilenen kesim ise tanınmış insanlardır. Erotomanik bir kişi sevdiği bir ünlünün “hayranlarıma çok değer veriyorum” cümlesini bile üstlerine alınabilirler ve geri kalan her şeyi bu cümle üzerine kurgulayabilirler.

Elbette bu psikolojik ve tedavisi olan bir rahatsızlık. Günümüzde bir kesim platonik aşkı da bu şekilde algılayabiliyor ve acımasızca davranışlarda bulunabiliyor. Bu yüzden yazıya başlamadan önce hatırlatmak istedim. Elbette erotomani kişinin istemsizce baktığı pencereden ve kurduğu düşüncelerden kaynaklanan bir rahatsızlık ve bu rahatsızlık da acımasız davranışları ve kalp kırmayı hak etmiyor.

Yorumlar (0)
banner422
az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 26 57
2. Beşiktaş 26 57
3. Fenerbahçe 26 54
4. Trabzonspor 26 48
5. Hatayspor 26 45
6. Gaziantep FK 27 43
7. Alanyaspor 26 42
8. Karagümrük 26 40
9. Göztepe 26 35
10. Antalyaspor 26 34
11. Sivasspor 25 32
12. Konyaspor 25 31
13. Malatyaspor 27 31
14. Kasımpaşa 26 29
15. Rizespor 26 28
16. Kayserispor 25 25
17. Başakşehir 26 25
18. Erzurumspor 26 25
19. Denizlispor 26 21
20. Gençlerbirliği 26 21
21. Ankaragücü 25 20
Takımlar O P
1. Giresunspor 24 53
2. Samsunspor 24 50
3. İstanbulspor 24 46
4. Altınordu 24 44
5. Adana Demirspor 24 42
6. Altay 24 41
7. Tuzlaspor 24 41
8. Ankara Keçiörengücü 24 39
9. Bursaspor 24 34
10. Bandırmaspor 24 31
11. Ümraniye 24 31
12. Adanaspor 24 26
13. Boluspor 24 26
14. Menemenspor 24 26
15. Balıkesirspor 24 25
16. Akhisar Bld.Spor 24 19
17. Ankaraspor 24 15
18. Eskişehirspor 24 7
Takımlar O P
1. Man City 27 65
2. M. United 26 50
3. Leicester City 26 49
4. West Ham 26 45
5. Chelsea 26 44
6. Liverpool 26 43
7. Everton 25 43
8. Tottenham 25 39
9. Aston Villa 24 39
10. Arsenal 26 37
11. Leeds United 26 35
12. Wolverhampton 27 34
13. Crystal Palace 26 33
14. Southampton 26 30
15. Burnley 26 28
16. Brighton 26 26
17. Newcastle 26 26
18. Fulham 26 23
19. West Bromwich 26 17
20. Sheffield United 26 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 24 58
2. Barcelona 25 53
3. Real Madrid 25 53
4. Sevilla 24 48
5. Real Sociedad 25 42
6. Real Betis 25 39
7. Villarreal 25 37
8. Granada 25 33
9. Levante 25 32
10. Athletic Bilbao 24 30
11. Celta de Vigo 25 30
12. Osasuna 25 28
13. Getafe 25 27
14. Valencia 25 27
15. Cádiz 25 25
16. Eibar 25 22
17. Real Valladolid 25 22
18. Deportivo Alaves 25 22
19. Elche 24 21
20. Huesca 25 20