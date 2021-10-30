Ermenistan’da 1 Kasım’dan itibaren açık alanlarda maske takma zorunluluğu

Ermenistan’da korona virüs salgınında vaka ve ölümlerin artışa geçmesiyle 1 Kasım’dan itibaren açık alanlarda da maske takma zorunluluğu uygulanmasına karar verildi.

Ermenistan’da korona virüs salgınında artan vaka ve ölüm sayıları, yetkilileri hareket geçirdi. Ermenistan Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre, 1 Kasım’dan itibaren halka açık alanlarda da maske takma zorunluluğu uygulanması kararlaştırıldı. Ülkede 1 Haziran’da vaka sayılarında yaşanan düşüş nedeniyle tedbirler gevşetilmiş, maske yalnızca kapalı alanlarda zorunlu kılınmıştı.

1 aylık bebek korona virüsten hayatını kaybetti

Ülkede son 24 saatte 2 bin 193 yeni vaka kaydedilirken, 52 kişi de hayatı kaybetti. Toplam vaka sayısı 306 bin 739’a, ölü sayısı da 6 bin 284’e yükseldi. Muratsan Üniversitesi Hastanesinde 1 aylık bebeğin de korona virüse yenik düştüğü aktarıldı. Bebeğin yeni doğan ünitesinde tedavi altında tutulurken yaşamını yitirdiği belirtilirken, ne zaman enfekte olduğuna dair bilgi paylaşılmadı.