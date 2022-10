Erken teşhis için kontrollerinizi ihmal etmeyin

İskenderun Gelişim Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Sadık Muallaoğlu, meme kanserinde erken teşhisin önemine vurgu yaparak, kendi kendine yapılan meme muayenesinin erken tanı için önemli bir adım olduğunu belirtti.

Doç. Dr. Sadık Muallaoğlu, 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla yaptığı açıklamada, meme kanserinin, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kadınlarda en sık görülen kanser olduğunu, bu kanserin erken evrede tespit edilmesinin mümkün olduğunu ifade etti. Muallaoğlu, “Meme kanseri, memedeki süt bezleri ve süt kanallarını oluşturan hücrelerin normal olmayan biçimde, kontrol dışı olarak çoğalması ve vücudun başka bölümlerine de yayılarak çoğalmayı sürdürmesidir. Kanser hücreleri meme dokusu dışına çıktığında, öncelikle koltuk altındaki lenf bezlerini tutmaktadır. Kanser hücrelerinin lenf bezlerine ulaşması, vücudun diğer bölgelerine yayılabileceğini gösterir. Erken dönemde teşhis edilmediğinde, öncelikle çevre lenf bezlerine daha sonra kan yoluyla karaciğer ve kemik gibi organlara yayılım olur. Meme kanserinin en sık karşılaşılan belirtisi; memede sert, ağrısız, zamanla büyüyebilen, hareket ettirilebilen ama bazen hareketsiz kitlenin hissedilmesidir. Nadir de olsa; meme cildinde kızarıklık, morarma, yara, içeri doğru çöküntü, yaygın küçük şişlikler ve portakal kabuğu görünümü oluşması, meme başında genişleme, içe çökme, yön değiştirme, kabuklanma, çatlama, meme başı ve çevresinde renk değişikliği, meme ucundan gelen akıntı, koltuk altında görülebilen ve elle fark edilen ağrılı ya da ağrısız şişlikler görülebilmektedir” dedi.

Meme kanserine yol açan risk faktörleri

Meme kanserine yola açabilecek risk faktörlerinden söz eden Doç. Dr. Sadık Muallaoğlu, “Şişmanlık, alkol-sigara kullanımı ve yanlış beslenme alışkanlığı, ailede meme kanseri hikâyesi, hiç çocuk doğurmamış olmak, daha önce yumurtalık ya da rahim kanseri teşhisi konulması, uzun süre doğum kontrol hapı kullanılması, ileri yaşta olmak, adet görmeye başlama yaşının erken, kesilme yaşının geç olması, meme kanserinin risk faktörleridir” diye konuştu.

Erken teşhis için kontrol şart

Kendi kendine meme muayenesinin, meme kanseri tanısındaki önemini vurgulayan Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Sadık Muallaoğlu, şunları kaydetti:

“Kendi kendine meme muayenesi, erken tanı için çok önemli bir adımdır. Her kadın 20 yaşından itibaren, meme muayenesini yaparken; her ay adet döneminden sonra memesinin simetrisine, meme başında bir akıntı olup olmadığına, herhangi bir deformitenin varlığına, cilt değişikliklerine, ele bir kitlenin gelip gelmediğine dikkat etmelidir. Çünkü meme kanseri tümörü, basit bir değerlendirme ile algılanabilir. Meme kontrolleri 40 yaşından sonra doktor tarafından yapılmalıdır. Aynı zamanda doktorun önerisi ile yine her yıl mamografi taraması çok önemlidir.”