Erken menepozda PRP tedavisi ile kendiliğinden gebelik

Adıyaman’da yaşayan Ercan ve Pirnur Unutmaz çifti, erken menepozda Diyarbakır’da PRP tedavisi ile müjdeyi aldı.

Adıyaman’da yaşayan 9 aylık evli çift Ercan (34) ve Pirnur (29) Unutmaz çifti, erken menepoz nedeniyle normal yollardan evlat sahibi olamadı. Doktor tavsiyesiyle Diyarbakır’a gelerek Kadın Doğum ve Tüp Bebek Umanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer’e ulaşan çift, PRP tedavisi ile kendiliğinden gebelik müjdesini aldı. Çocuklarını kucaklarına almak için gün saymaya başlayan Unutmaz ailesi şimdilerde bayram havası yaşamaya başladı.