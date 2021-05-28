Erken doğum nedenleri araştırılacak

Dr. Öğr. Üyesi Nazan Yurtcu, desteklenen projesi ile erken doğumların nedenlerini araştıracak.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Nazan Yurtcu’nun yürütücülüğünü yaptığı “Erken Doğum Yapan Annelerde Hippo Yolağına Etkili miRNA’ların ve Hippo Yolağı Gen ve Proteinlerinin İfadelenme Regülasyonu” başlıklı projesi destek almaya hak kazandı. Erken doğumun tanı ve tedavisine yardımcı olacak moleküler çözümlerin önünü açmayı, Türkiye’de ve dünyada anne ve bebek sağlığına katkı yapmayı amaçlayan projenin proje ekibinde Prof. Dr. Ali Çetin ve Doç. Dr. Sevgi Durna Daştan da yer alıyor.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Dr. Öğr. Üyesi Yurtcu, “Erken doğum gelişmiş ülkelerin tümünde olduğu gibi ülkemiz içinde anne ve bebek sağlığı açısından önemli bir sağlık sorunudur. Yenidoğan döneminden erişkinliğe uzanan önemli bir morbidite ve mortalite nedenidir. Doğum ve yenidoğan hekimlerince takibi oldukça zor bir süreç olan, sosyal güvenlik açısından maliyetleri önemli derecede yükselten ve aileleri ciddi derecede strese sokan bir durumdur” dedi.

Uzun yıllardır üzerinde çalışılmasına rağmen geleneksel araştırma yöntemleri ile hastalığın öngörülmesi, önlenmesi, tanısı, tedavisi ve izlenmesi gibi çeşitli klinik basamaklarda önemli bir ilerleme kaydedilemediğini söyleyen Yurtcu şunları kaydetti:

“Yenidoğan yoğun bakım koşullarının iyileşmesi ve tecrübe artışı erken doğan bebeklerin yaşama tutunmasını ve en az zarar ile sağlığına kavuşmasını önemli ölçüde desteklemiştir” dedi.