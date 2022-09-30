Erkeklerin kabusu: "Prostat kanseri"

Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Soyupak, prostat kanseri nedeniyle erkeklerin 40 ve 50’li yaşlardan sonra muayene olması gerektiğini söyledi.

Prostat, erkeklerde mesanenin altında yerleşmiş üreme faaliyetleri için çeşitli salgılar üreten bir salgı bezi olarak görev yapıyor. Erkeklerde en sık görülen kanser türlerinden olan prostat kanseri, genellikle başlangıç evresinde belirti vermediği için düzenli muayeneler ile ortaya çıkıyor. Acıbadem Adana Hastanesi’nde görevli Üroloji Uzmanı Profesör Doktor Bülent Soyupak, prostat kanseri nedeniyle açıklamalarda bulundu.

“Hızlı, ölümcül seyreden bir kanser türü değil”

100 erkeğin 15 ile 20’sinde prostat kanseri tanısının konulduğunu anlatan Soyupak, “ Erkeklerin yüzde 2-3’ü prostat kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Prostat kanseri ile ilgili iyi bir tespit, diğer kanser türleri gibi hızlı, ölümcül seyreden bir kanser türü değil. Çoğunlukla hastalar prostat kanserinden değil, başka sebeplerden hayatını kaybediyor. 8 tane tanı almış hastadan sadece 1’i prostat kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor” diye konuştu.

“Erkekler mutlaka doktor kontrolünden geçmeli”

Prostat kanserinin bir yaşlılık hastalığı olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Bülent Soyupak, “70 yaşın üzerinde yüzde 50, 90 yaş üzeri erkeklerin ise neredeyse tümüne prostat kanseri tanısı koyabiliyoruz. Her tanısı konmuş prostat kanseri klinik olarak önemli kabul edilmiyor. Hızla artan idrar yapma alışkanlığı değişikliklerinde prostat kanseri aklımıza gelmeli. Erkeklerin bu semptomları beklemeden aile öyküsü varsa 40, yoksa da 50 yaşından sonra mutlaka doktor kontrolünden geçmeli. Basit bir kan testi ve parmak muayenemiz var” ifadelerini kullandı.

“Erken tanı önemli”

Aşırı kilo ve sigara kullanımın da prostat kanserine yakalanmada rol oynadığını vurgulayan Soyupak, “Eğer muayeneler sonucu bir bulgu bulursak hastadan biyopsi alıyoruz. Artık biyopsiler teknolojik ortamda çok rahat bir şekilde alınıyor ve hastalığı erken tanımamıza, kişinin yaşam konforunun bozulmadan hayatına devam etmesini sağlıyor” dedi.