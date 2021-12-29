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Erkeklerdeki Özgüven Eksikliğinin Sebebi ‘’Sakalsızlık’’

Sosyal kaygılar, iletişim eksikliği ya da kendini beğenmeme durumu kişilerde özgüven eksikliğine sebep oluyor. Vücudumuz giysiler ile gizlenebilirken, yüzümüzü saklamak pek mümkün olmuyor. Bu yüzden erkeklerde ‘’köselik’’ ya da ‘’sakalsızlık’’ özgüven eksikliğine sebep oluyor. Günümüzde birçok alanda tercih edilen estetik müdahaleler güzellik algısını değiştirirken, sakal ekimi de erkekler için bir çözüm haline geliyor.

Sağlık 29.12.2021, 11:04
Erkeklerdeki Özgüven Eksikliğinin Sebebi ‘’Sakalsızlık’’

Bu kapsamda Global Hair Medikal Direktörü Berkant Dural sakal ekimi hakkında bilinmesi gereken tüm detayları paylaştı.

Estetik güzellik algısı kadınlarda olduğu kadar erkekler içinde büyük önem taşıyor. Sosyal yaşamı etkileyen dış görünüm ise kişilerde psikolojik sorunlara yol açtığı gibi saç ve sakal ekimi günümüzde en popüler uygulamalar arasında yerini alıyor. Bu kapsamda saç ekiminde olduğu gibi erkeklerin birçoğunun sakal ekimine de önem verdiğinin altını çizen Berkant Dural, ‘’Saç dökülmesinin etki ettiği faktörler sakal kayıpları içinde aynı etkiyi yaratıyor. Genetik faktörler, yanıklara bağlı oluşan izler sakal bölgesinde azalmaya sebep oluyor. Bu durum ise erkeklerde özgüven eksikliğine sebep oluyor’’ diye belirtti. 

‘’Sakalsızlık Psikolojiyi Bozuyor’’

Son yıllarda sakal uzatma modası seyrek kıl yapısına sahip olan erkekleri sakal ekimine yöneltiyor. Böylelikle saç ekimine olan ilginin yerini sakal ekimi alıyor. Özellikle kadınların da sakallı erkekleri beğeniyor olması seyrek sakal yapısına sahip olan kişileri olumsuz etkiliyor. Bu kapsamda 20’li yaşlar itibariyle ve sağlık problemi olmayan kişilerin sakal ekimi yaptırabileceğini belirten Berkant Dural, ‘’Sakal ekiminden önce kişiye özel yapılan analizler değerlendirilerek işleme alınır. Sakal ekiminde ense bölgesinde ki saçlar donör olarak kullanılır. Saç ve sakal ekimi arasındaki en büyük fark ise sakal ekimlerinde daha ince uçlu alım cihazlarının kullanılmasıdır. Ekim yapılan bölge işlemden 1 hafta sonra doğal görünümüne dönmeye başlar. Altı ay sonrasında ise sonuçlar gözle görülür bir hal alır. Tam sonucu almak 12-18 ay arasında değişlik gösterir ’’ dedi.

‘’Beklentiye Göre Sakal Yoğunluğu Sağlıyoruz’’

Sakal ekimi kişinin beklentisi ile doğru orantıda olduğunu belirten Berkant Dural, ‘’Ekim yapılacak kişiye ilk olarak ne kadar yoğunlukta ekim istediğini sorarız. Beklentiye göre de ekim sayısını ayarlarız. Saç ekiminde olduğu gibi sakal ekiminde de Safir Tekniğini kullanarak başarılı sonuçlar elde ediyoruz. Bu yöntemin diğer işlemlere göre farkı ise cilt dokusuna zarar vermeyen safir uçlu kalem kullanılmasıdır. Bu sayede ekim yapılan bölgede daha hızlı iyileşme elde ederiz. dedi. 

‘’Sakal Ekimi Sonra Nelere Dikkat Edilmeli’’

Sakal ektirmek kadar ektirdikten sonra da dikkatli olunması gerektiğinin altını çizen Berkant Dural,‘’Sakal ekimi işleminin ardından kişi ekim yapılan bölgeye belli bir süre yıkanmamalı yani su ile temastan kaçınılmalı. Ekim yapılan bölge hassas olduğu için parfüm kolonya gibi ürünler sürmemeli. Özellikle uzmanın söylediği talimatlara uyulması çok önemlidir. Çünkü genel iyileşme süreci yaklaşık 1 sene kadar sürer. Bu yüzden beslenme düzeninden, yapmış olduğunuz aktivitelere kadar dikkat etmeniz sağlıklı sonucu almanız için büyük önem taşır. İşlem yapıldıktan bir hafta sonrasında bölge doğal görünüme kavuşmaya başlar ancak en iyi sonuç uzun vadede kendini belli eder. 6 ay sonrasında beklenen sonuçlar gözle görülür hal alır’’ dedi.

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