"Erkeklerde en sık görülen sorun, psikolojik nedenlere bağlı olabilir"

Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Hasbey Hakan Koyuncu, erkeklerin yaşadığı sertleşme sorununun psikolojik nedenlerle ilişkili olabileceğini belirtti.

Medicana International İstanbul Hastanesi Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Hasbey Hakan Koyuncu erektil disfonksiyona neden olan sebeplerden ve tedavi yöntemlerinden bahsetti. Erektil disfonksiyonun sıklıkla 40 yaş sonrasında görülen bir rahatsızlık olduğunu söyleyen Doç. Dr. Hasbey Hakan Koyuncu, "Erektil disfonksiyon diyebilmek için en az 6 ay süreyle tatmin edici cinsel ilişkiyi sağlayacak kadar penis sertliğini sağlayamama durumu olması gerekmektedir. Sertleşme sorunu iki ana başlık olarak psikososyal ve fiziksel (organik) sebeplerle ortaya çıkmaktadır. Fiziksel sebepleri ise damarsal, sinirsel, hormonal ve penis dokusu bozuklukları oluşturmaktadır" dedi.

Doç. Dr. Koyuncu, bütün bu sebepler içinde sertleşme sorununa sıklıkla yol açan risk faktörlerini sigara, şeker hastalığı, yüksek tansiyon, obezite, stresli yaşam, bazı ilaçlar ve bazı hastalıklar olarak sıraladı.

"Hayat tarzınızdaki değişikliklerle bile başarı sağlanabilmekte"

Doç. Dr. Hasbey Hakan Koyuncu, "Söz konusu soruna yol açan nedenin aydınlatılması en önemli noktayı oluşturmaktadır. Nedenin ortaya konulması itibariyle hayat tarzında diyet, spor vb. gibi değişikliklerle bile başarı sağlanabilmektedir" şeklinde bilgi verdi.