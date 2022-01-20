banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Sağlık Bakanı Koca açıkladı, dünyada ilk olacak
Sağlık Bakanı Koca açıkladı, dünyada ilk olacak
YD-ÜFE yıllık yüzde 87,64 arttı
YD-ÜFE yıllık yüzde 87,64 arttı
İran, Türkiye'ye doğal gaz akışını durdurdu!
İran, Türkiye'ye doğal gaz akışını durdurdu!
Başakşehir, Emre Belözoğlu yönetiminde ilk kez kaybetti
Başakşehir, Emre Belözoğlu yönetiminde ilk kez kaybetti

Erkan tanı ve tedavi için her yıl check-up şart

İç Hastalıkları Uzmanı Kamuran Kaya, başka kanser olmak üzere bir çok hastalığın erken tanısı ve tedavisi için her yıl düzenli Check-up yaptırmanın önemli olduğunu söyledi.

Sağlık 20.01.2022, 11:50
Erkan tanı ve tedavi için her yıl check-up şart

İç Hastalıkları Uzmanı Kamuran Kaya, başka kanser olmak üzere bir çok hastalığın erken tanısı ve tedavisi için her yıl düzenli Check-up yaptırmanın önemli olduğunu söyledi.

Medicana Sivas Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Kamuran Kaya yılda bir kez mutlaka check-up yaptırılması gerektiğini ifade ederek "Her sağlıklı bireyin yılda bir kez check-up yaptırması son derece önemlidir. Kendinize önem verin, check-up yaptırın, sağlık durumunuzun farkında olun" dedi.

Check-up hakkında bilgi veren İç Hastalıkları Uzmanı Kamuran Kaya, sağlıklı bireylerin sağlık durumlarının genel değerlendirilmesi ve henüz şikayete yol açmamış ihtimal bir hastalığın tarama ile erken tanısı olduğunu söyledi. Check-up yaptırmak kişinin kendine ve sağlığına özen göstermesi olduğunu söyleyen Kaya "Bazı hastalıklar ve özellikle kanserde erken teşhis son derece önemlidir. Bu nedenle check-up taramaları sonucunda bu tür hastalıkların erken teşhisi, tedavinin başarısını da artırmaktadır. Çağımızın hastalıkları olan koroner arter hastalıkları, kanser, hipertansiyon ve pek çok diğer hastalıkta erken ve doğru tanı, hem yaşam süresi hem de yaşam kalitesi açısından son derece büyük önem taşır. Check-up yaptırmanın bir diğer amacı da yaşın, cinsiyetin, sigaranın, özellikle kadınlarda hormonal dönemlerin (doğurganlık-menopoz gibi) getirdiği ihtimal hastalık risklerinin belirlenmesi, ailesel kaynaklı olan şeker hastalığı, koroner arter hastalığı, inme ve kanser riskinin araştırılmasıdır" dedi.

Check-up kimler yaptırmalı

Kaya, 40 yaşını geçmiş herkesin standart yaptırması gereken testlere ek olarak, göz muayenesi, kardiyolojik incelemeleri ve kanser taraması için ek tetkiklerini ailesel riski olsun olmasın yaptırmasını önerip, "Ailesel riski olanlar ise bu testleri yaptırmak için 40 yaşını beklememelidir. Risk grubunda olanlar 30’lu yaşlarından itibaren taşıdıkları risklerle ilgili ek testlerini yaptırmalıdır. Ailesinde kanser öyküsü olan kadınlar yılda bir; PAP smear testi yaptırmalı, meme ultrasonografisi, mamografi, solunum fonksiyon testleri ve bilgisayarlı akciğer tomografisi çektirmelidir. Ailesinde kanser öyküsü bulunan erkeklerin de yılda bir kez prostat spesifik antijen, solunum fonksiyon testi ve bilgisayarlı akciğer tomografisi çektirmelidir" ifadelerini kullandı.

Check-up ile kanser önlenebilir mi?

Her yıl düzenli olarak yaptırılan Check-up’ın kanserde erken teşhisde önemli olduğunu ifade eden Kaya şöyle konuştu: "Bazı kanserler, belirtileri ortaya çıkmadan doğru bir tarama ile saptanabilirler. Hiçbir şikayeti veya belirtisi olmayan insanlarda yapılan kanser taraması sayesinde, bazı kanserlerin öncüsü olan yapılar vücuttan çıkarılıp, kanser oluşumu engellenebilmektedir. Bazı kanser türleri zamanında yakalanıp tamamen iyileştirebildiği gibi, erken safhalarda yakalanan kanserlerin tedavisi daha başarılı olmaktadır. Check-up ile yeni gelişmekte olan kanserlerin yüzde 50’si önlenebilmekte veya erken safhalarda yakalanabilmektedir. Tüm bilimsel çalışmalar, erken teşhisin hayat süresini uzattığını kesin olarak ortaya koymaktadır."

Check-up nasıl yapılmalı

Check-up’ın nasıl yapılacağı hakkında da bilgi veren Kaya "Periyodik sağlık kontrolleriniz check-up danışmanları eşliğinde yaş, cinsiyet, meslek ve yaşam standartlarınıza uygun özel programlarla uzman doktorunuz ile birlikte belirlenmeli. Yaş ve cinsiyet farklılıklarına göre düzenlenen standart check-up programlarının ötesinde yaşam tarzınız, kişisel özellikleriniz, alışkanlıklarınız, beklentileriniz ve ailevi yatkınlıklarınız incelenerek size özel riskler belirlemelir ve öncelikleriniz doğrultusunda bir check-up programı sunulmalı. Sabah aç karnına gelinmeli, kan tahlilleri ve radyolojik işlemleri aç karnına yapılmalı. Sonrasında check-up doktorumuzla görüştürülerek kişinin şikayetleri ve diğer bilgileri detaylı bir şekilde anlatılmalı. Bunu takiben, hastanın tetkik sonuçları, tansiyon, nabız, ateş, boy, kilo gibi vital bulguları ve doktor muayeneleri Check-Up Merkezi’nde son derece düzenli bir dosyalanmalı. Bu sonuçlarda normal dışı bulgular varsa, bunlar daha ayrıntılı yöntemler ve laboratuvar tetkikleriyle araştırılmalı ve kişinin sonuçlarına göre diğer uzmanlık alanlarına yönlendirilmeli. Check-up yaptırmaya gelirken nelere dikkat etmelisiniz? Son 24 saat içerisinde alkol vb. maddeler alınmamış olunmalıdır. Hamileyseniz veya şüpheniz varsa işlemlere başlamadan önce mutlaka bildirin. Randevu gününde ve saatinde mutlaka aç gelin. En az 10-12 saat aç olmanız gerekmektedir. Eforlu EKG için gelirken yanınızda koşuya uygun bir ayakkabı, çorap ve eşofman getirin. Daha önce yaptırmış olduğunuz kan tetkikleri ve diğer sonuçlarınızı yanınızda getirin." ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 22 51
2. Konyaspor 21 42
3. Fenerbahçe 22 36
4. Beşiktaş 22 35
5. Hatayspor 21 35
6. Başakşehir 21 34
7. Adana Demirspor 22 34
8. Alanyaspor 21 32
9. Kayserispor 22 31
10. Gaziantep FK 21 31
11. Sivasspor 22 30
12. Karagümrük 22 30
13. Galatasaray 21 27
14. Giresunspor 22 26
15. Göztepe 22 24
16. Antalyaspor 21 23
17. Kasımpaşa 21 21
18. Altay 22 18
19. Rizespor 21 18
20. Ö.K Yeni Malatya 21 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 20 42
2. Ankaragücü 20 42
3. Erzurumspor 20 38
4. Eyüpspor 20 36
5. Bandırmaspor 20 33
6. İstanbulspor 20 33
7. Adanaspor 20 32
8. Samsunspor 19 30
9. Tuzlaspor 20 27
10. Gençlerbirliği 20 26
11. Manisa Futbol Kulübü 20 25
12. Boluspor 19 24
13. Kocaelispor 20 24
14. Keçiörengücü 20 23
15. Menemen Belediyespor 20 23
16. Altınordu 20 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 20 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 22 56
2. Liverpool 21 45
3. Chelsea 23 44
4. West Ham United 22 37
5. Tottenham 19 36
6. Arsenal 20 35
7. M. United 21 35
8. Wolverhampton Wanderers 20 31
9. Brighton 21 29
10. Leicester City 19 25
11. Crystal Palace 21 24
12. Southampton 21 24
13. Aston Villa 20 23
14. Brentford 22 23
15. Leeds United 20 22
16. Everton 19 19
17. Watford 19 14
18. Norwich City 21 13
19. Newcastle 20 12
20. Burnley 17 11
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 21 45
3. Real Betis 21 37
4. Atletico Madrid 20 33
5. Real Sociedad 20 33
6. Barcelona 20 32
7. Rayo Vallecano 20 31
8. Villarreal 21 29
9. Valencia 21 29
10. Athletic Bilbao 21 28
11. Espanyol 21 27
12. Celta Vigo 21 26
13. Osasuna 21 25
14. Granada 20 24
15. Elche 21 22
16. Mallorca 20 20
17. Getafe 20 18
18. Deportivo Alaves 21 17
19. Cadiz 21 15
20. Levante 20 11