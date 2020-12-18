Erdoğan'dan koronavirüse dair son uyarılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gününü İstanbul'da geçirdiğini belirten CNN TÜRK muhabiri Mücahit Topçu, "Cuma namazı için Çamlıca Camii'ne geldi. Namazın ardından cami içerisinde cemaate seslendi ve koronavirüs tedbirlerine uyulması uyarılarında bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'maske, mesafe ve temizlik' kurallarını hatırlattığını belirten Topçu, vatandaşların bu kurallara titizlikle uyması gerektiğinin de altınız çizdi. 'Ancak bu şekilde koronavirüs belasından kurtulacağız' diyen Erdoğan bu akşam saat 21.00'de başlayacak ve pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili, vatandaşların bu kurallara büyük bir titizlikle uymaları gerektiğini, aile içi ziyaretlerin yapılmaması gerektiğini belirtti.



Erdoğan, "Bizler Müslümanlar olarak bu süreç içerisinde çok dikkatli olmalıyız. Malum tedbirler alıyoruz, alacağız. Müslümanlar olarak bu süreci en iyi şekilde atlatmalıyız. Temizlik, mesafe ve bununla birlikte maskelerimizi ihmal etmememiz gerekiyor. En önemlisi de maske. Virüsün vücutlarımıza girmemesi lazım, bu da maskeyle oluyor. Bütün belediyelerimiz ücretsiz maske dağıtıyor zaten. Malum yılbaşında cuma, cumartesi, pazar sokağa çıkma yasağı var. Hafta içi de 21'de başlıyor, bütün vatandaşlarımız dikkat etsin, kurallara riayet etsin. Rabbim yar yardımız olsun. Rabbimden bütün hastalarımıza şifa diliyorum" dedi.

Cuma namazı sonrası camiiden ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan Vahdettin Köşkü'ne gitti.

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