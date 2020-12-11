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Erdoğan'dan, corona virüs ile mücadele süreci ve aşı ile ilgili önemli mesajlar

Bilim Kurulu'nda Corona virüs ile mücadele kapsamında 14 günlük tam kapanmanın konuşulmadığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin aşısını üreten şirketin kendini ispatlamış bir firma olduğunu söyledi

Sağlık 11.12.2020, 13:48
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Erdoğan'dan, corona virüs ile mücadele süreci ve aşı ile ilgili önemli mesajlar

Azerbaycan’ın başkenti Bakü'de, Dağlık Karabağ’daki zafer dolayısıyla düzenlenen törene katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dönüş yolunda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, corona virüs ile mücadele süreci ve aşı ile ilgili önemli mesajlar verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

14 GÜNLÜK KISITLAMA: Bizim Bilim Kurulu’nda öyle bir şey yok. Bizim Bilim Kurulu'nun bize söylediği, şu anda hafta sonlarında, yani cuma akşamı 9'dan itibaren pazartesi sabahı 5'e kadar eve kapanalım. Dediği bu. Buna uyuyoruz.

İLAVE TEDBİRLER: Bilim Kurulumuz bu konuda son durumu değerlendirmek üzere sürekli toplanıyor. Bilim Kurulumuzun da tavsiyesi; “evimizde bulunmaktan başka şu an çıkış yolumuz yok” diyorlar. Bir de tabi zaman zaman maalesef bazı yerlerde toplu bulunmalar var ki bu konuda da İçişleri Bakanlığımız çok kararlı. Yine söylüyorum; özellikle bu süreç içerisinde sigara, nargile içenlere, bunların hastalarına tavsiyem bunlardan kaçınmalarıdır. Çünkü sigara da nargile de akciğerin bir numaralı düşmanıdır. İçme şu meredi ya! Sigarayı, nargileyi içme! Kendi kendinin katili oluyorsun.

AŞI SÜRECİ:  Dünyanın her yerinde maalesef ciddi bir sıkıntı var. Tabi biz artık özellikle aşılara adeta endekslendik. Biliyorsunuz şu anda Çin'den ilk etapta 10 milyon doz aşı gelecek, bunu 50 milyona tamamlayacağız. Bunların ödeme planıyla ilgili imzayı da atmış durumdayım. Bu uygulamadan sonra temenni ederiz ki inşallah alınacak olumlu netice zaten kısa zamanda kendini gösterecektir. Ama bütün mesele burada gerek gönüllülük konusuna hassasiyet gösterilmesi gerek 65 yaş üstü ile ilgili planlamalarımıza halkımızın uymasıdır.

ÇİN AŞISI: Çin'deki bu firma da dünyada kendini ispatlamış bir firma. Bunun dışında kendi çalışmamız var biliyorsunuz. Bir de malum Almanya'daki iki Türk'ün, yani Uğur Bey ve eşi Özlem Hanım'ın beraber yaptığı çalışma var; BionTech ve Pfizer çalışması. Üçlemiş olacağız o zaman ama ilk etapta elimize geçecek olan bu Çin'deki firmanın aşıları. Oradan gelecek olan ilk aşılarla adımı inşallah atalım diyoruz.

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