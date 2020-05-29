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Erciş’te korona tedavisi tamamlanan 4 kişi alkışlarla taburcu edildi

VAN'IN ERCİŞ İLÇESİNDE KORONA VİRÜS TEDAVİSİNİN ARDINDAN SAĞLIĞINA KAVUŞAN 4 KİŞİ ALKIŞLARLA TABURCU EDİLDİ.

Erciş’te korona tedavisi tamamlanan 4 kişi alkışlarla taburcu edildi

VAN'IN ERCİŞ İLÇESİNDE KORONA VİRÜS TEDAVİSİNİN ARDINDAN SAĞLIĞINA KAVUŞAN 4 KİŞİ ALKIŞLARLA TABURCU EDİLDİ.

29 Mayıs 2020 Cuma 18:17
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Erciş’te korona tedavisi tamamlanan 4 kişi alkışlarla taburcu edildi

Van’ın Erciş ilçesinde korona virüs tedavisinin ardından sağlığına kavuşan 4 kişi alkışlarla taburcu edildi.

İlçede korona virüs testleri pozitif çıkan 4 hastanın Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesindeki tedavileri tamamlandı. 16 gün süren tedavilerinin ardından sağlıklarına kavuşan hastalar, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edildi. İpekyolu ilçesine bağlı Ortanca Mahallesi’ndeki taziyede virüsü kaptığını söyleyen Halis Sönmez, iyileştiği için mutlu olduğunu ve emeği geçen doktorlara teşekkür etti.

16 yaşındaki Fatma Bağcı da, iyileştiği için mutlu olduğunu belirterek, “Ailemde 5 kişide vaka tespit edildi ve buraya getirildik. İyileştiğim için mutluyum” dedi.

İç hastalıkları Uzmanı Doktor Külşat Şeviker ise hastaların Saray bölgesinden getirildiğini söyleyerek, “16 günlük yoğun bir tedavi sonrasında hastalarımızı taburcu ettik. Taziye evinden gelmişlerdi. Şu anda şifa ile taburcu oldular” diye konuştu.

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