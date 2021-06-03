Ercişli iş adamı VLP aşısı için gönüllü oldu

Van’ın Erciş ilçesinde ikamet eden iş adamı Şener Bakan, yerli VLP aşısı için gönüllü oldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın yerli korona virüs aşısı için 480 gönüllü arandığını duyurmasıyla Sağlık Bakanlığı İletişim Merkeziyle (SABİM) irtibata geçen gönüllü Şener Bakan, müracaatını yaparak başvuru numarasını aldı. Açıklamalarda bulunan Şener Bakan, korona virüse karşı geliştirilen yerli VLP aşısı için son aşamaya gelindiğini belirterek, “Sağlık Bakanlığının yaptığı çağrı üzerine bende gönüllü oldum. Aşının ülkemize ve dünyaya hayırlar getirmesini temenni ediyorum" dedi.

Ankara Onkoloji ve Araştırma Hastanesi Klinik Araştırmalar Merkezi, İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi ve Kocaeli Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesinde yürütülecek çalışmayla gönüllülere 21 gün arayla 2 doz şeklinde aşının uygulanacağı bildirilmişti.