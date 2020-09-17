Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi, PCR test cihazına kavuştu

Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesine kazandırılan PCR test cihazı ile günde 500 ile 600 arası test yapılacak.

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas’ın girişimleri sonucu, Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesine Polymerase Chain Reaction (PCR) test cihazı kazandırıldı. PCR test cihazı ile vatandaşlardan alınan (korona virüs) numuneleri Van’a gönderilmeyip Erciş’te test yapılacak. PCR test cihazı ile Van merkezin yükü azalarak Muradiye ve Çaldıran ilçelerine de hizmet verilecek.

PCR test cihazının hastaneye kazandırılmasında büyük katkısı olan AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesini ziyaret etti. Başhekim Uzman Doktor Suat Altın, hastanenin İdari Mali İşler Müdürü Kazım Bilici ve yönetim tarafından karşılanan Arvas, PCR test cihazının kurulacağı laboratuvarı gezdi. Burada bir açıklama yapan Arvas, "Erciş’te PCR test cihazımız yoktu. Buradaki testler Van’da yapılıyordu. O da çok zaman alıyordu. Bunun için ilçeye acilen PCR test cihazına ihtiyaç vardı. Girişimleriniz sonucu sağolsun Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca bizi kırmadı ve hastanemize bir adet PCR test cihazı kazandırdık. Günlük 500 ile 600 civarında korona virüs testi yapabilecek laboratuvarımızı hazırladık. Baş tabibimize, hastane müdürümüze, ekibine, doktorlarımıza ve bütün sağlık çalışanlarına çok çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra analizlerimiz burada yapılacak. Seri bir şekilde neticelendirilecek. Erciş halkımıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Başhekim Uzman Doktor Suat Altın ise “Erciş ilçesinin bu cihaza çok çok ihtiyacı vardı. Ayrıca Türkiye’de çok az ilçede ya da bir ilçede bu cihaz var. Biz ikinciyiz sanırım. Halkımıza hayırlı olsun, emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Burada vardiyalı şekilde yaklaşık 8 personel çalışacak” dedi.

Hastane bahçesinde kurulan lavabolar vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı

Milletvekili Arvas ve beraberindekiler laboratuvar ziyareti sonrası hastane bahçesini gezdi. Başhekim Uzman Doktor Suat Altın ve hastane yönetimi tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında hastane bahçesinde vatandaşların kullanımına sunulan lavabolar ve bu lavaboların yanına hijyen malzemelerinin konulması, vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı. Hastane bahçesinde kurulan lavaboların hijyen açısından çok önemli olduğu ifade den Milletvekili Arvas emeği geçenleri tebrik ederek hastaneden ayrıldı.