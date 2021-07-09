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Er Meydanı’nda ‘korona virüse’ geçit yok

Edirne İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Mustafa İshak Yıldırım, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin gerçekleştirildiği Er Meydanı’nda tüm sağlık önlemlerinin alındığını belirterek, PCR testi negatif olmayan pehlivanların müsabakalara katılmasına izin verilmediğini açıkladı.

Sağlık 09.07.2021, 13:58
Er Meydanı’nda ‘korona virüse’ geçit yok
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Edirne İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Mustafa İshak Yıldırım, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin gerçekleştirildiği Er Meydanı’nda tüm sağlık önlemlerinin alındığını belirterek, PCR testi negatif olmayan pehlivanların müsabakalara katılmasına izin verilmediğini açıkladı.

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, Edirne’de Sarayiçi Er Meydanı’nda başladı. 2 bin 160 pehlivanın kıran kırana mücadele gerçekleştireceği güreşlere, güreş severlerinde yoğun ilgisi var. Korona virüs tedbirleri kapsamında gerekli tüm kontrollerin alındığını anlatan Edirne İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Mustafa İshak Yıldırım, Er Meydanı’na girişlerin sağlandığı köprülerden giriş yapan vatandaşların termal ve manuel ateş ölçerlerle vücut ısılarının ölçüldüğünü söyledi.

HES kodu riskli olanlar karantinaya alınıyor

Girişlerde ayrıca HES kodu sorgulaması da yapıldığını vurgulayan Yıldırım, HES kodu riskli olan kişilere karantina uygulandığını anlattı. Müsabakalara katılan pehlivanların PCR testi kontrolünden geçirildiğinin altını çizen Yıldırım, PCR testi bulunmayan pehlivanlara PCR testi yapıldığını açıkladı. Yıldırım, müsabaka öncesi ve sonrası güreş alanının dezenfekte edildiğine de vurgu yaptı.
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