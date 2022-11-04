Epilepsi nöbetleri VNS teknolojisiyle engelleniyor

Adana Şehir ve Eğitim Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü, ilaçla nöbetleri kontrol altına alınamayan epilepsi (sara) hastaları için, Vagal Sinir Stimülatörü (VNS) teknolojisini uyguluyor. ‘Sabit aralıklarla beyne elektriksel akım gönderilmesi’ tekniğiyle çalışan sistem sayesinde, ‘ekstra deşarj’ sonucu gelişen epileptik sara nöbetleri’ engelleniyor. Hastanede, yüksek teknolojili bu cerrahi işlem için hastalardan ücret talep edilmiyor.

Uygulanan yöntemde, VNS cihazı yaklaşık 1,5 saatlik bir operasyonla göğsün üst bölümüne, deri altına yerleştiriliyor. Boyundaki vagal sinire bağlanan cihaz, beyne sabit aralıklarla elektriksel akım gönderiyor. Verilen sinyalin gücü ve sıklığına bağlı olarak, pil yaklaşık 5-7 görevini yürütüyor. Biten pil daha sonra yenisiyle değiştiriliyor. Özellikle genç hastalarda daha etkili olan VNS teknolojisinde, yaklaşık yüzde 80 başarı oranıyla epilepsi hastalarının nöbet geçirmesi engelleniyor.

Kararı konsey veriyor

Adana Şehir Hastanesi’nin, bölgede bu konudaki kamu hastaneleri arasında tek merkez olarak uyguladığı VNS cihazının bir hastaya takılmasına, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Nöroloji ve Psikiyatri bölümlerinin konseyi sonucu karar veriliyor.

VNS uygulamalarında, Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanları Prof. Melih Çekinmez, Doç. Dr. Emre Bilgin ve Doç. Dr. Gökhan Çavuş, Nöroloji Uzmanları Dr. Pınar Bengi Boz ve Dr. Zeynep Selcan Şanlı, Psikiyatri Uzmanı Dr. Selim Polat, Pediatrik Nöroloji Uzmanı Dr. Habibe Koç Uçar ve Pediatrik Psikiyatri Uzmanı Dr. Yunus Kıllı görev alıyor.

Uygun hastalara takılıyor

Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği Sorumlusu Prof. Dr. Melih Çekinmez, VNS teknolojinin ‘epilepsi nöbetleri ilaçla kontrol altına alınamayan’ hastalara uygulandığını vurguladı. Prof. Dr. Çekinmez, “İlaçtan fayda görmeyen hastalarımızdan, uygun olanları konsey kararıyla belirleyip, deneyimli ekibimizin ortak çalışmasıyla VNS cihazını yerleştiriyoruz. Yüzde 80 başarı oranı olan teknolojiyle, epilepsi hastaları nöbet geçirmeden hayatlarını sürdürüyor” dedi.

Adana Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Süleyman Çetinkünar ise Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’yu kapsayan bölgede kamu hastaneleri arasında VNS teknolojisini uygulayan tek sağlık merkezi olduklarını kaydetti.