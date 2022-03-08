banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Pandemi süreci bahçeli evlere olan talebi arttırdı!
Pandemi süreci bahçeli evlere olan talebi arttırdı!
Piyasalar güne nasıl başladı?
Piyasalar güne nasıl başladı?
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu
Kadın dayanışması ödül getirdi!
Kadın dayanışması ödül getirdi!

Epidemi ve Pandemi nedir? Arasındaki farklar nelerdir?

‘ Epidemi ’ kelimesi, epi ( üzerine ) ve demos ( insanlar ) kelimelerinin birleşmesi ile oluşmuştur. Ayrıca demos kullanılan bağlama göre ‘ ülke ’ anlamına da gelmektedir ki ‘demokrasi’ kelimesinde de geçtiği görülmektedir. ‘ Pandemi ’ kelimesi ise pan ( tüm ) ve yine demos ( insanlar ) kelimelerinin birleşmesi ile oluşmuştur.

Sağlık 08.03.2022, 13:14 08.03.2022, 14:13
Epidemi ve Pandemi nedir? Arasındaki farklar nelerdir?

Kelime kökenlerinden de anlaşılacağı gibi, salgın hastalık eğer belirli bir bölge ile sınırlı ise buna epidemi , ancak tüm insanları kapsayacak şekilde yayılmışsa buna pandemi denir.

İnsanlarda bir viral salgının pandemi olarak tanımlanması için kabaca 3 kriter sağlanmalı:

  1. yeni bir virüs olmalı,
  2. insandan insana kolay ve sürekli bir şekilde bulaşmalı,
  3. çok sayıda ülkeyi etkilemeli.

Epidemi kelimesini ilk kez kullanan İlyada ve Odysseia destanlarının yazarı Homeros’tur. Ancak tıbbi kullanımının ilk örneğine Hipokrat metinlerinde rastlamaktayız.
O dönemde epidemi; kusma, ishal, öksürük gibi bazı klinik semptomların tamamına verilen bir ad olarak karşımıza çıkmakta. Ortaçağ’daki veba salgınlarında ise daha belirli bir hastalığı tanımlamak için kullanılmış.
Platon ise epidemi kelimesini bir yolculuktan sonra eve dönmek anlamında kullanıyordu.
Atinalı politikacılar Dimosthenis ( Ölüm MÖ 322 ) ve Aeschines ( Ölüm MÖ 314 ) ise bu kelimeyi ‘orada yaşamak niyetiyle bir şehre gelen yabancı’ anlamında kullandılar.
Ünlü tragedya yazarı Sofokles ise ( Ölüm MÖ 406 ) epidemi kelimesini ‘ ülkede yayılan bir şey mesela söylenti, şöhret ’ anlamında kullandı.

epidemi ve pandemi kavramlari ve arasindaki farklar

Pandemik hastalıklara karşı nasıl önlemler alınır?

Pandemik bir hastalığa karşı ülkelerin alacağı önlemler önemli derecede bir planlama ve koordinasyon gerektirmektedir. Genel bir şekilde özetlemek gerekirse, bir ülke pandemik bir hastalığı kontrol altına alabilmek için uygulayabileceği en etkili çalışma, üç aşamadan oluşan bir plan doğrultusundadır. Bu aşamalar:

  1. Sınırlama (containment): Bu aşamadaki temel amaç, hastalığın mümkün olduğunca ülke sınırları içerisine yayılmasını önlemektir. Yurtdışı ziyaretçi alımını kısıtlamak ya da hastaları karantina altına almak bu aşamada yapılan uygulamalardır.
  2. Geciktirme (delay): Bu aşamada, hastalık ülke içine yayılmaya başlamıştır. Hastalığın yayılımını kontrol altına alabilmek için okulların tatil edilmesi, kalabalık ortamlardaki etkinliklerin iptal edilmesi gibi önlemler alınır.
  3. Hafifletme (mitigation): Söz konusu hastalık artık yerel bir pandemik hastalık halini almıştır. Bu aşamada yapılabilecek en etkili uygulamalar durumu ağır olan hastaların tedavilerine odaklanmak ve toplumsal zararı mümkün olduğunca azaltmaktır.

Epideminin kullanılan anlamlarına bakıldığında sınırlı bir alan için kullanıldığı görülmektedir. O dönemde iletişim ve ulaşım ağlarının günümüzdeki kadar yaygın ve hızlı olmayışı bu anlamda kullanılmasını pekiştirmiş olabilir.
İnsanlar yaya olarak veya atla seyahat ettiklerinde salgının yayılma hızı da yavaştı. Ortaçağ’da Kara Ölüm adlı büyük veba salgını Avrupa’ya gemilerle gelmişti ancak Avrupa’ya varmadan yıllar önce başka yerlerde vakalar görülmeye başlanmıştı. Dikkat edin. ‘ Yıllar önce ’
Buharlı gemi ve trenlerle beraber salgınların yayılma hızı da arttı.
Ve şimdi.
Ulaşımın bu kadar hızlı ve yaygın olduğu bu dünyada Asya’nın derinliklerinde bulunan bir salgın hastalık 24 saat geçmeden Amerika’da salgına sebep olabilir.

Pandemi ile epidemi arasındaki fark nedir? - Gerçek Gündem

Tanımlar

Hastalık prevalansı, insidansı ve bilinen veya bilinmeyen hastalık yollarına dayanarak, bir epidemiyoloğun bir hastalık olayını tanımlayabilmesi için birkaç seçenek vardır:

  • Sporadik: Seyrek veya düzensiz olarak ortaya çıkan bir hastalığı ifade eder. Salmonella veya E. coli gibi gıda kaynaklı patojenler sıklıkla sporadik hastalık salgınlarına neden olabilir.
  • Küme: Gerçek sayı veya neden belirsiz olsa da, daha fazla sayıda ortaya çıkan bir hastalığı ifade eder. Örnek olarak, bir kimyasal veya nükleer santral felaketinden sonra sıklıkla bildirilen kanser vakaları kümesi verilebilir.
  • Endemik: Bir coğrafi popülasyonda bir hastalığın sürekli varlığı ve / veya olağan prevalansı anlamına gelir.
  • Hiperendemik: Diğer popülasyonlarda görülenin çok üstünde kalıcı, yüksek seviyelerde hastalık anlamına gelir. Örneğin, Afrika'nın bazı bölgelerinde 5 yetişkinin birinde görülen HIV bir hiperendemikken, ABD’de yaklaşık 300 kişide bir görülen HIV bir endemiktir.
  • Epidemi: Hastalık vakası sayısında normalde beklenenin üzerinde ani bir artışı ifade eder.
  • Salgın: Epidemi ile aynı tanımı taşır, ancak genellikle daha sınırlı bir coğrafi olayı tanımlamak için kullanılır.
  • Pandemi: Genellikle çok sayıda insanı etkileyen, kıtaya veya tüm dünyaya yayılmış bir epidemiyi ifade eder.

kaynak:drozdogan.com

#epidemi #pandemi #virüs #sporadik #küme #endemik #hiperendemik #salgın #hastalık #insan
Yorumlar (0)
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 28 67
2. Konyaspor 28 52
3. Başakşehir 28 47
4. Fenerbahçe 28 47
5. Alanyaspor 28 46
6. Adana Demirspor 28 45
7. Beşiktaş 28 45
8. Hatayspor 28 43
9. Karagümrük 28 40
10. Kayserispor 28 38
11. Gaziantep FK 28 37
12. Galatasaray 28 35
13. Antalyaspor 28 35
14. Sivasspor 28 34
15. Kasımpaşa 28 32
16. Giresunspor 28 32
17. Göztepe 28 27
18. Altay 28 26
19. Rizespor 28 23
20. Ö.K Yeni Malatya 28 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 27 58
2. Ümraniye 27 55
3. Bandırmaspor 27 46
4. İstanbulspor 26 46
5. Erzurumspor 27 44
6. Eyüpspor 26 42
7. Samsunspor 26 39
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 27 36
10. Boluspor 26 35
11. Keçiörengücü 26 34
12. Tuzlaspor 26 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 26 32
15. Menemen Belediyespor 27 32
16. Denizlispor 27 30
17. Altınordu 27 28
18. Bursaspor 25 25
19. Balıkesirspor 26 11
Takımlar O P
1. M.City 28 69
2. Liverpool 27 63
3. Chelsea 26 53
4. Arsenal 25 48
5. M. United 28 47
6. West Ham United 28 45
7. Tottenham 26 45
8. Wolverhampton Wanderers 27 40
9. Southampton 27 35
10. Crystal Palace 28 33
11. Aston Villa 26 33
12. Leicester City 25 33
13. Brighton 27 33
14. Newcastle 26 28
15. Brentford 28 27
16. Leeds United 27 23
17. Everton 25 22
18. Burnley 26 21
19. Watford 27 20
20. Norwich City 27 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 27 63
2. Sevilla 27 55
3. Barcelona 26 48
4. Atletico Madrid 27 48
5. Real Betis 27 46
6. Real Sociedad 27 44
7. Villarreal 27 42
8. Athletic Bilbao 27 40
9. Valencia 27 36
10. Celta Vigo 27 35
11. Osasuna 27 35
12. Espanyol 27 32
13. Rayo Vallecano 26 31
14. Elche 27 29
15. Getafe 27 27
16. Mallorca 27 26
17. Granada 27 25
18. Cadiz 27 24
19. Deportivo Alaves 27 22
20. Levante 27 18