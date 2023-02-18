Enkazdan 248 saat sonra kurtarılan Aleyna Ölmez’in sağlık durumu iyiye gidiyor

Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet Ünüvar ile Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Tanıl Kendirli, Kahramanmaraş’taki depremin ardından 248 saat sonra enkaz altından kurtarılan ve Ankara’ya getirilen Aleyna Ölmez’in sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Ünüvar ve Kendirli, genç kızın genel sağlık durumunda önceki güne göre gelişme olduğunu kaydederek, durumunun iyi yönde seyrettiğini belirtti.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem sonucu enkaz altından 248 saat sonra kurtarılan 17 yaşındaki Aleyna Ölmez’in tedavisi Ankara Üniversitesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde devam ediyor. Tedavi süreci hakkında açıklamalarda bulunan Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet Ünüvar ile Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Tanıl Kendirli, genç kızın genel sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek son gelişmeleri paylaştı.

“Dünü çok rahat geçirdi”

Aleyna ölmez ve üniversite çatısı altında yer alan hastanelerde tedavi gören depremzedelerle ilgili konuşan Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet Ünüvar, “Aleyna’yı gördük. Dünü çok rahat geçirdi. Sabah kahvaltı yaptı. Kendisiyle de konuştuk. Her geçen daha da iyiye gidiyor durumu. Enkaz altından 183 saat sonra çıkartılan Ayça’yı da servise aldık. Yakın zaman içerisinde de sağlıklı bir şekilde taburcu etmeyi planlıyoruz. İbni Sina hastanesinde 61 hastamız var. Durumu ağır hastamız yok. Cebeci Hastanemizde 32’si çocuk olmak üzere 53 hastamız var. Bir kısmı yoğun bakımda takip ediliyor. Durumları da her geçen gün daha iyiye gidiyor. Hastanelerimizde hayatını kaybeden hiçbir vatandaşımız yok” dedi.

Kendirli: “Bugünkü testlerde de düne göre daha iyi durumda”

Ölmez’in sağlık durumunun her geçen gün daha iyiye gittiğini kaydeden Ankara Üniversitesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Tanıl Kendirli, Tanıl Kendirli, “Aleyna, klinik olarak iyi durumda. Bir operasyon geçirmişti. Sıkıntı olmadı. Ağızdan beslenmeye başladı. Geceyi de güzel geçirmiş, iyi uyumuş. Sabah kahvaltısını yapmış. Bugünkü testlerde de düne göre daha iyi durumda. Bir çok açıdan iyi noktadayız. Değerleri de çok iyi. Bilinç, iletişim ve moral olarak da iyi durumda” ifadelerine yer verdi.