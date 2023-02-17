Enkaz altında kaldı, 31 yakınını kaybetti: “İmkansız diyordum çok şükür kurtulduk”

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Geçtiğimiz pazartesi günü Kahramanmaraş’ta meydana gelen iki büyük deprem 10 ilde büyük yıkımlara neden olurken yaralı vatandaşların tedavisi de Türkiye’nin birçok noktasında devam ediyor. 19 yaşındaki Abdulmelik Toprak da depreme Adıyaman’daki 6 katlı apartmanın 5’inci katında 4 kişilik ailesiyle yakalandı. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü birinci sınıf öğrencisi olan Toprak ve üniversite öğrencisi ablası tatil sürecini ailesiyle birlikte geçirmek için Adıyaman’a gelmişti. Edinilen bilgiye göre 2 genç depreme burada ailesiyle birlikte yakalanırken ailenin 4 üyesi de depremde yıkılan binalarıyla enkaz altında kaldı. Yaklaşık 7 saat enkaz altında kaldıklarını ve sonrasında yakınlarının yardımıyla kurtulduklarını söyleyen, ayak sinirlerinde sıkıntılar bulunan Toprak, o anları tedavi gördüğü Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde anlattı. Toprak, annesinin kol ve belinde kırıklar olduğunu, babasının ve ablasının ortopedik problemleri olduğunu ifade ederken, ailesinden 31 kişiyi kaybettiklerini belirtti. Amca Kadir Toprak ise depremde hayatını kaybeden ağabeyinin telefona yanıt vermesini beklediği o acı anları anlattı. Öte yandan yıkılan bina ise fotoğraf karelerini böyle yansıdı.

“Amcam, yengem yine uzaktan akrabalarımız kaybettiğimiz 31 kişi var"

Deprem anında yaşadıklarını anlatan 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Abdulmelik Toprak, “O sese uyandık zaten biz, uyandığımda koşmaya çalıştık, koşamadık. Yakalanınca belime, ayaklarıma komple üzerime duvar düştü. Annem, babam, ablam, ben 4 kişiydik. İkimiz üniversitede okuduğumuz için tatilden dolayı evdeydik. 6 katlıydı, beşinci kattaydı evimiz, enkaz altında kaldık, 7 saat kaldım, amca çocuklarım kurtardılar. Ölümle burun burunaydık. Çıkınca çok mutlu oldum, bize ses gelmiyordu babam açık bir alan gördü, biz hiçbir şey görmüyorduk. Babam o alana çıktı, ablamla beraber bağırdılar, bizi öyle duyup gördüler. O olmasaydı zordu, görülmezdik. Ağrım vardı diye biraz zorlandım, onun dışında zaman geçti. Korku çoktu, kendi açımdan zor, kurtarılmamız imkansız diyordum ama çok şükür yine de kurtulduk. 4 kişiydik, hepimiz kurtulduk. Hemen alçıya aldılar, 1-2 gün sonra İstanbul’a gelmeye karar verdik. Sağ bacağımın sinirlerinde zedelenme var, bugün taburcu olacağım. Belki ameliyat olma durumu var, öğrenciler evlerini verdi, yoksa konaklayacağımız bir yer yoktu. Kalkayım da inşallah, o an çok kötü bir durum, o anı tekrar bir daha yaşamayız inşallah. Üniversite hedefim vardı, bitirip mesleğimi elime alırım, göreve başlarım diye ama bilmiyorum inşallah o da olur. Amcam, yengem yine uzaktan akrabalarımız kaybettiğimiz 31 kişi var. Hepsi Adıyaman’daydı” dedi.

“Ağabeyim enkaz altında kaldı, vefat etti"

Çok sayıda yakınını kaybettiğini deprem sonrası kardeşlerinin durumunu öğrenmek için hemen onları aradığını aktaran amca Kadir Toprak, “Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz, sağ olsun bizi iyi karşıladı. Ailemizde 30-31 kişiyi, yakınlarımızı kaybettik. O durum gözümüzün önünde, biz Adıyaman Kahta’da oturuyorduk. Bizim ev 11 katlı ben 3’üncü katta oturuyordum, 4 kişiydik. Melik’in babasını aradım, telefon çalıyor cevap veren yok, hemen köyüme kaçtım. Diğer büyük ağabeyimi de aradım, o da telefon çalıyor, cevap vermiyor. Enkaz altında kaldı, vefat etti. Yağmur, sis 2,5 saatten sonra zorla Abdulmelik’in babasının ağabeyimin evine kavuştum. Baktım ki enkazın altında bina gitmiş, kurtuluş hiç yok, bağırıyoruz sesimizi duyan yok, sonrasında hepsini çıkardık” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine gelen sanatçı Ali Şan depremzedeleri ziyaret etti. Ayrıca Kadir Toprak’ın ise hastaneden taburcu edildiği öğrenildi.