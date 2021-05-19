Engelli sandalyesiyle geldiği hastaneden oynayarak çıktı

Kahramanmaraş’ta hasta, engelli sandalyesiyle geldiği hastaneden oynayarak taburcu oldu.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde yaşayan Niyazi Topalca, 15 yıl önce karaciğer ameliyatı geçirdikten sonra aşırı kilo aldığı için şeker hastalığına yakalandı. Kilo veremediği için hastalığı ağırlaşınca Topalca, tekerlekli sandalye yardımıyla Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi’ne başvurdu. Yapılan tetkikler sonucu bağırsak ve obeziteden ameliyata alınan Topalca, ameliyat sonrası servise alındı. İki gün serviste kaldıktan sonra ayağa kalkan Topalca, çalan müzik eşliğinde oynayarak sağlığına kavuşmasını kutlarken, doktor ve salık çalışanlarına teşekkür etti.

Niyazi Topalca, “15 yıldır ben hastalığın pençesindeyim. Daha önce karaciğer ameliyatı geçirdim, ondan sonra çalışmadım ve aşırı kilo aldım. Rahatsızlandım ve hastaneye başvurdum. Taş tespit edildi ve doktorum taşı alıp aşırı kilodan da kurtulmam gerektiğini söyledi. Şeker hastalığının önlenmesi için bağırsağa da operasyon yapılması gerektiğini söyledi. Doktorun söylediklerini kabul edip ameliyat oldum. Ben ameliyattan sonra ikinci gün halay çektim oynadım. Ayağa kalkamıyordum ve yürüyemiyordum. Engelli sandalyesi ile doktora gelmiştim. Ben şimdi kalıp köyüme kadar yürüyerek gidebilirim. Doktorlarımıza ve sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum” dedi.

Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi Gastroenterolojik Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Bahtiyar Muhammetoğlu, birçok rahatsızlığı bulunan hastası sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu ifade etti. Hasta Niyazi Topalca’nın diyabet, karaciğer apsesi ve safra kesesinde taş olduğunu anlatan Opr. Dr. Muhammetoğlu, “Aşırı kilolu olan birçok kişiyi hastanemizde ameliyat ediyoruz. Şimdi de hastanemizde ilk defa laparoskopik metabolik cerrahi ameliyatını yaptık. Hastamız bize geldiğinde hem safra kesesinde taş vardı, hem geçirmiş karaciğer apsesi ve açık ameliyat öyküsü vardı. Bu hastalığı detaylı anlattık. Bununla birlikte cerrahinin de risklerini anlattık. Günümüzde çok sayıda ameliyatlar vardır. Uzman görüşüne göre bu ameliyatlardan biri seçilip hastaya uygulanır ama temel prensip şudur, mide hacmini küçültme ve bağırsağın başlangıç ve terminal bölümlerinde pozisyonunun değişimi. Bu ne sağlar bize? Hızlı kilo verimini sağlar, insülin kullanımını ortadan kaldırabilir. Uyku sendromu ve tansiyon hastalığını ortadan kaldırabilir ve kolesterol düzeylerini normal seviyelere getirebilir. Başarılı bir ameliyattan sonra da iş bitmiyor. Çünkü hataya bağlı çok faktörler vardır. Yaşam tarzı ve beslenme alışkanlıklarını değiştirmesi gerekiyor. Poliklinik kontrollerini ihmal etmemesi gerekiyor” diye konuştu.